 Corona-News: RKI: Vermehrte Impfdurchbrüche beim Impfstoff von J&J – Arbeitgeberpräsident Dulger für Geldprämie als Impfanreiz

Firmen erlauben neuen Beschäftigten zunehmend mobiles Arbeiten. Der Anteil von Online-Stellenausschreibungen mit einer Option auf Homeoffice hat sich zwischen 2019 und 2021 auf zwölf Prozent mehr als verdreifacht, wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte. „Der Anstieg der Homeoffice-Option in Stellenausschreibungen zeigt sich über alle Wirtschaftssektoren hinweg", sagte Ifo-Forscher Jean-Victor Alipour. „Am stärksten war der Anstieg in Berufen, in denen vor der Krise das ungenutzte Homeoffice-Potenzial besonders hoch war." Dies gelte für Fachkräfte in der IT- und Kommunikationstechnologie sowie für Betriebswirte in Finanz- und Versicherungsdienstleistungen.



Das Ifo hat gemeinsam mit der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) 35 Millionen Stellenanzeigen ausgewertet.