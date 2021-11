 Corona-News: Sachsen bleibt Negativ-Spitzenreiter bei Neuinfektionen – Inzidenz von 868: Deutschlands Hotspot liegt jetzt wieder in Bayern

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat deutschlandweit ihr Rekordhoch vom Vortag überholt. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am heutigen Dienstag eine Inzidenz von 213,67. Deutschlands aktueller Corona-Hotspot verzeichnet eine Inzidenz von über 800. Der Landkreis Miesbach meldet am Dienstag eine Sieben-Tage Inzidenz von 870. Fünf weitere Landkreise liegen mittlerweile über der Marke von 800.

Das sind die Kreise mit den meisten Neuansteckungen:

weitergeben. Der jüngste verfügbare Wert von vergangenem Freitag liegt bei 100,5.

Am unteren Ende der Landkreis-Liste wird auch am Dienstag zum dritten Tag in Folge Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 0 geführt. Allerdings war der Grund für die niedrige Inzidenz am vergangenen Sonntag noch ein Hacker-Angriff. Dieser sorgt auch am heutigen Tag zu Einschränkungen bei der Datenübertragung, wie der Landkreis auf seiner Homepage mitteilt. Dadurch kann der Landkreis aktuelle Zahlen nicht an das RKI