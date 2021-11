 Corona-News: Sachsen führt verpflichtende 2G-Regel ein – Arbeitgeber fordern zeitnah Impfgipfel

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat sich im Falle von zu hohen bundesweiten Ungeimpftenzahlen bei Mitarbeitenden in Pflegeeinrichtungen für eine Impfpflicht ausgesprochen. „Wenn die Quote zu hoch ist und wir mehr Ausbrüche sehen, dann müssen wir tatsächlich überlegen, ob wir eine Impfpflicht dort einführen", sagte Lauterbach am Dienstag im ARD-Mittagsmagazin. Um eine solche Entscheidung in Erwägung zu ziehen, müssten aber bundesweit präzise Impfquoten aus den Einrichtungen vorliegen. „Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir nicht, ob tatsächlich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen nicht geimpft sind", so der SPD-Politiker: „Ich gehe nach wie vor davon aus, dass es nur ein kleiner Prozentsatz sein kann."