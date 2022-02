 Corona-News: Schleswig-Holsteins Landesregierung will Beschränkungen im März umfassend lockern – RKI meldet sinkende Inzidenz auf 1466,5

In Frankreich hat die Polizei etwa 500 Fahrzeuge eines Demonstrationszuges gegen die Corona-Beschränkungen kurz vor Paris gestoppt. Sie seien an verschiedenen Stellen aufgehalten worden, teilte die Polizei am Samstag per Twitter mit. Fast 300 Strafzettel seien ausgestellt worden. Zwei Wohnmobile und ein Lkw hätten es dennoch bis zu den Champs Elysees im Zentrum der Hauptstadt geschafft. Sie seien dort von einer Motorrad-Staffel gestoppt worden.

Die Autofahrer sehen sich als Teilnehmer eines "Freiheitskonvois", mit dem sie gegen die Beschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie protestieren wollen. Vorbild sind die zahlreichen Lkw-Fahrer, die seit über zwei Wochen das Zentrum der kanadischen Hauptstadt Ottawa blockieren und damit gegen Impfbestimmungen protestieren. Die Trucker versperren an der Grenze zu den USA auch eine wichtige Brücke, die in die Autometropole Detroit führt. In der Folge kam es bereits zu Lieferengpässen bei US-Autobauern, die die Produktion beeinträchtigen. Ein Richter in Kanada ordnete am Freitag die Auflösung der Proteste an.