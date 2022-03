 Corona-News: Scholz erklärt Corona-Kurs der Regierung – Scharfe Kritik von Söder

Es geht um die Frage, wie es um ein Bleiberecht der ukrainischen Geflüchteten steht. Der europäische Rat habe entschieden, dass die Menschen als Kriegsflüchtlinge anerkannt werden und somit für ein Jahr ein Arbeits- und Aufenthaltsrecht mit der Möglichkeit für eine entsprechende Verlängerung auf drei Jahren haben, führt Giffey aus.



Dennoch sei es so, dass die meisten Menschen wieder zurück in ihre Heimat wollen. Sie betonte, dass es sehr wichtig sei, die Kinder der Flüchtlinge in die Schulen zu integrieren. Es gehe um „Integrität durch Normalität“, sagte sie. Es gelte, keine Zeit zu verlieren.