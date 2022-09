 Corona-News: Scholz nach Corona-Infektion auf dem Weg der Besserung – Bildungsgewerkschaften warnen vor Unterrichtsausfällen

Nach dem Rechtsruck bei der Parlamentswahl in Italien hat die EU-Kommission am Dienstag die nächste Tranche im Rahmen des Corona-Wiederaufbauprogramms für das Land bewilligt. Die scheidende Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi hatte die Gelder durch die Erreichung von Brüsseler Vorgaben gesichert. Dazu gehörten die Umsetzung von Reformen in den Bereichen öffentliche Verwaltung, Bildung und Gesundheitswesen, außerdem Investitionen in Technologie, Forschung, Tourismus und Kultur.



Die erste Tranche – Umfang: 21 Milliarden Euro –, ebenfalls an Reformen und Investitionen geknüpft, hatte das Land im April erhalten. Fraglich ist, ob die EU-skeptische Partei von Wahlsiegerin Giorgia Meloni, die rechtsradikalen Fratelli d'Italia (Brüder Italiens), in der Lage sein wird, in einer Regierung die Bedingungen für den Erhalt der Zahlungen weiter zu erfüllen. Italien erhält den größten Anteil aus dem EU-Corona-Wiederaufbaufonds, insgesamt etwa 191,5 Milliarden Euro. Das Land wurde in der ersten Welle der Pandemie EU-weit finanziell am härtesten getroffen.



Meloni hat erklärt, es sei legitim, dass eine neue Regierung die EU-Gelder basierend auf neuen Regierungsprioritäten anders verwende. Zu der Bewilligung der nächsten Milliarden-Tranche am Dienstag äußerte sie sich zunächst nicht. Seit ihrer Rede zum Wahlsieg am Montagmorgen war sie nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten.