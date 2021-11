In der Bundespressekonferenz äußert sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu den Impfstoffen der Hersteller Biontech und Moderna. Die Nachfrage nach dem Impfstoff von Biontech ist laut Spahn zuletzt stark gestiegen. Sechs Millionen Dosen des Vakzins würden in Deutschland nun ausgeliefert werden. „Das muss jetzt erstmal verimpft werden." Leider sei der Eindruck entstanden, dass man durch die Bestellobergrenze für den Biontech-Impfstoff einen Verfall des Moderna-Vakzins vermeiden wolle. Das sei zwar auch ein Grund, „aber nicht der entscheidende“, sagt Spahn. Die Biontech-Impfstofflager leerten sich so schnell, dass in der nächsten Woche voraussichtlich nur drei Millionen Dosen ausgeliefert würden. „Alles, was wir neu geliefert bekommen, wird ausgeliefert. Wir halten nichts zurück", betont der CDU-Politiker.

Bis zum Jahresende stehen Spahn zufolge 24 Millionen Dosen des Biontech-Impfstoffes zur Verfügung. Der Großteil der Impfungen werde also mit dem Vakzin von Biontech stattfinden, so der Gesundheitsminister. 16 Millionen Dosen von Moderna seien sofort verfügbar. Bis Jahresende stünden 26 Millionen Moderna-Dosen bereit. Laut Spahn verfügt Deutschland also über 50 Millionen Dosen für alle anstehenden Impfungen.