 Corona-News: Spanien, Portugal und USA als Hochrisikogebiete eingestuft – Österreich steht nicht mehr auf der Risikoliste

Eine Infektion mit der Coronavirus-Variante Omikron scheint zu milderen Krankheitsverläufen zu führen als jene mit der bisher vorherrschenden Delta-Variante. Dies legen zwei neue Studien aus Großbritannien nahe, die am Mittwochabend veröffentlicht wurden. Eine Schätzung des Covid-19-Forschungsteams am Imperial College in London ergab, dass die Wahrscheinlichkeit von Klinikeinweisungen bei Omikron-Fällen in England um rund 20 Prozent niedriger sei als bei Delta-Infektionen. Das Risiko, mit einer Omikron-Ansteckung für eine Nacht oder länger im Krankenhaus zu landen, sei zudem um 40 Prozent niedriger als bei Delta, hieß es.



Die Analyse umfasste alle durch PCR-Tests bestätigten Infektionen in England in der ersten Dezemberhälfte, bei denen die Variante nachgewiesen werden konnte: 56.000 Omikron-Fälle und 269.000 Delta-Fälle.



Eine andere Studie aus Schottland unter Beteiligung von Forschern an der Universität von Edinburgh legte nahe, dass das Risiko einer Krankenhauseinweisung bei Omikron um zwei Drittel niedriger sei als bei Delta. Doch wiesen die Autoren darauf hin, dass die fast 24.000 Omikron-Infektionen in Schottland bei überwiegend jungen Erwachsenen im Alter von 20 bis 39 festgestellt worden seien. Jüngere Menschen tragen ein sehr viel geringeres Risiko schwerer Krankheitsverläufe durch Covid-19.