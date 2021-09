 Corona-News: Städte fordern Ausdehnung von 2G-Zugangsregeln – RKI meldet leicht steigende Inzidenz

Portugal löst eine vom Militär geführte Corona-Arbeitsgruppe auf. Das Ziel, 85 Prozent der Bevölkerung gegen das Coronavirus zu impfen, sei fast erreicht, erklärte die Regierung zur Begründung. Die Task Force, die in den vergangenen acht Monaten von einem Offizier der Marine geführt wurde, soll durch drei Teams ersetzt werden, die an das Gesundheitsministerium berichten.



Die portugiesische Impfkampagne ist die am weitesten fortgeschrittene der Welt: 84,88 Prozent der 10,3 Millionen Einwohner des Landes haben sich impfen lassen, wie aus Statistiken von Our World in Data hervorgeht. Als Folge hebt Portugal am kommenden Freitag die meisten Corona-Einschränkungen auf. Ministerpräsident António Costa sagte, die schnellen Impfungen seien vielen Menschen zu verdanken. Die Akzeptanz der Vakzine in Portugal sei jedoch der Hauptgrund für den Erfolg der Impfkampagne.



In Portugal gibt es keine nennenswerte Anti-Impf-Bewegung. Das Land gehört auch bei den Impfungen gegen Krankheiten wie Masern und Grippe zu den führenden Staaten in der Europäischen Union.