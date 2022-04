 Corona-News: Teil-Lockdown in der chinesischen Stadt Xian – RKI meldet am Feiertag 37.568 Neuinfektionen

Die Zahl der weltweiten Covid-19-Fälle hat am Donnerstag nach Reuters-Zählung die Marke von 500 Millionen überschritten. In vielen Ländern Europas und Asiens breitet sich die hochansteckende Omikron-Untervariante BA.2 weiter stark aus. Sie wird für den jüngsten Anstieg in China sowie für die Rekordzahl von Infektionen in Europa verantwortlich gemacht. Bei der durchschnittlichen Zahl der täglichen Neuinfektionen liegt derzeit Südkorea weltweit an der Spitze. Dort werden täglich mehr als 182.000 Neuinfektionen gemeldet, was einer von vier Infektionen weltweit entspricht, wie eine Reuters-Analyse ergab.

In 20 von mehr als 240 erfassten Ländern und Gebieten, darunter Taiwan, Thailand und Bhutan, steigt die Zahl der neuen Fälle. Shanghai kämpft trotz der strikten Corona-Politik Chinas mit dem schlimmsten Covid-19-Ausbruch in dem Land seit dem ersten Auftreten des Virus in Wuhan Ende 2019. Es wurden fast 25.000 neue lokale Fälle gemeldet, obwohl sich die Stadt seit Ende März in einem scharfen Lockdown befindet. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO macht die BA.2-Variante derzeit etwa 86 Prozent aller analysierten Fälle weltweit aus.

In einigen europäischen Ländern steigt die Zahl der Neuinfektionen jetzt langsamer an oder geht sogar zurück, aber noch immer werden in der Region etwa alle zwei Tage über eine Million Fälle gemeldet. In Deutschland ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen gesunken und liegt jetzt bei 59 Prozent des früheren Höchststandes von Ende März. Auch im Vereinigten Königreich und in Italien sind die Neuinfektionen rückläufig, während sie in Frankreich stabil sind. In den USA sind die Infektionen stark zurückgegangen, nachdem sie im Januar einen Rekordwert erreicht hatten, aber das Wiederauftreten von Fällen in Teilen Asiens und Europas hat die Sorge geweckt, dass eine weitere Welle in den Vereinigten Staaten folgen könnte.