 Corona-News: Trotz höchster Impfquote: Bremen meldet Inzidenz nahe der 800 – Lauterbach: Gastronomie ist ein Problem

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet weiter steigende Corona-Zahlen. Während die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz auf 303,4 zulegte, schoss sie in Bremen sogar auf 799,6 nach oben. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Der seit Tagen sichtbare Anstieg der Zahlen wird vor allem auf die Ausbreitung der hochansteckenden Virus-Variante Omikron zurückgeführt, die in anderen europäischen Ländern und den USA bereits für Höchststände gesorgt hat. In Deutschland liegt der Schwerpunkt weiter deutlich in Norddeutschland und dort bei den Stadtstaaten: