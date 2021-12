 Corona-News: US-Virologe Fauci warnt vor deutlich steigenden Fallzahlen – RKI meldet 13.908 Neuinfektionen

In Belgien haben Tausende Künstler, Kinobetreiber, Veranstalter und andere gegen von der Regierung wegen Corona verhängte Einschränkungen demonstriert. Bei strömendem Regen versammelten sie sich am Sonntag mit Spruchbändern wie „The show must go on“ und „Keine Kultur, keine Zukunft“ auf dem Brüsseler Place de la Monnaie, auf dem 1830 die belgische Revolution ihren Anfang genommen hatte. Die Organisatoren riefen die Menschen auf, Masken zu tragen und sich an die Abstandsregeln zu halten. Der Protest blieb friedlich. Die Behörden schätzten die Teilnehmerzahl auf etwa 5000.



Am Sonntag sind in Belgien neue Regeln in Kraft getreten, die Veranstaltungen in geschlossenen Räumen stark einschränken. Das gleiche gilt für Einkäufe. Sportveranstaltungen müssen ohne Zuschauerinnen und Zuschauer stattfinden. Wie der Sender RTBF berichtete, haben sich zahlreiche Kinos und andere Veranstalter aber nicht daran gehalten.