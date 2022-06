 Corona-News: USA: Mindestens 410 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus

Baerbock mit positiven Test in Pakistan

Außenministerin Annalena Baerbock hat nach einem positiven Corona-Schnelltest kurz nach Beginn ihres Besuches in Pakistan alle weiteren Termine abgesagt.

Das teilte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Christofer Burger, am Dienstag am Rande der Reise in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad mit.

Ursprünglich wollte die Grünen-Politikerin nach ihrem bis Mittwoch geplanten Besuch in Pakistan nach Griechenland und in die Türkei weiterreisen.

Außenministerinalle weiteren Termine abgesagt.

Baerbock will nach ihrem positiven Test noch am Mittwoch von Pakistan nach Berlin zurückkehren. Das teilte der Sprecher des Auswärtigens Amts, Christofer Burger, in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad mit.





Ursprünglich wollte Baerbock bis Freitag noch Griechenland und die Türkei besuchen. Burger sagte, die Ministerin halte sich in ihrem Hotelzimmer auf. Es sei geplant, dass sie zusammen mit der Delegation zurück nach Deutschland reise – in demselben Flugzeug, mit dem sie angereist sei. Durch die Beschaffenheit des Flugzeugs – eines Airbus A319 der Flugbereitschaft der Luftwaffe – bestehe die Möglichkeit, dass die Ministerin den Flug vollständig in Isolation verbringe. „Und so wird es auch stattfinden“ sagte Burger.

Geplanter Abflug sei am Mittwoch um 13.30 Uhr Ortszeit – in Deutschland ist es dann 10.30 Uhr. Man werde die Überfluggenehmigungen nutzen, die ursprünglich für den an diesem Tag geplanten Weiterflug nach Athen bestünden und wie geplant in Dubai einen Tankstopp einlegen. Demnach will Baerbock gegen 22.00 Uhr in Berlin zurück sein.