 Corona-News: Wieder mehr Neuinfektionen in Schanghai – RKI meldet erstmals seit September keine neuen Todesfälle

Rückschlag für die chinesische Wirtschaftsmetropole Schanghai im Kampf gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie: Am Montag wurden von den Behörden 58 neue Fälle außerhalb der streng abgeriegelten Gebiete gemeldet. Am Wochenende waren keine Neuinfektionen bekannt geworden, was viele der rund 26 Millionen Einwohner auf eine Lockerung des seit mehr als vier Wochen anhaltenden Lockdowns hoffen ließ. Erst am Freitag hatte etwa die Hälfte der Bevölkerung der Metropole die Häuser erstmals wieder verlassen dürfen. Millionen aber sitzen weiter fest, einige sind in eingezäunten Wohngebieten eingeschlossen. Viele Menschen haben Schwierigkeiten, das Nötigste zu bekommen.



Viele Menschen schöpfen jedoch Mut aus den Daten, die einen positiven Trend aufzeigen. So wurden am Sonntag 32 neue Todesfälle gemeldet, sechs weniger als am Vortag. „Es gibt Hoffnung für den Mai“, kommentierte ein Nutzer des sozialen Netzwerkes Weibo. Dennoch wurden in einigen Wohnblocks neue Zäune errichtet, um sie zu isolieren.



Die sich schnell ausbreitende Omikron-Variante stellt Chinas Null-Covid-Politik auf die Probe gestellt. Ausgerechnet in dem Jahr, in dem sich Präsident Xi Jinping eine dritte Amtszeit sichern will. In den meisten anderen Regionen der Welt haben die Regierungen die Corona-Auflagen inzwischen gelockert. Der erneute Lockdown in mehreren Städten hatte außerdem Lieferengpässe weltweit verschärft, weil auch Fabriken teilweise die Arbeit einstellen mussten.



In Peking wurden dagegen die Beschränkungen für die 22 Millionen Einwohner verschärft, da dort seit Tagen Dutzende neue Fälle bekannt werden. Auf ein Lockdown wird bislang verzichtet, stattdessen sollen Massentests dabei helfen, Infektionen zu lokalisieren und einzudämmen. Insgesamt meldete die Volksrepublik am Sonntag 7822 neue Corona-Fälle. Tags zuvor waren es 8329, wie die Nationale Gesundheitskommission mitteilte.