 Corona-News: Wieler: „Wir treten in eine neue Phase der Pandemie ein“ – PCR-Tests werden priorisiert

Die Daten aus dem Ausland, die zeigen, dass die Omikron-Variante weniger gefährlich als etwa die Delta-Variante ist, sind laut Lauterbach nicht auf Deutschland anwendbar. Es gebe Untersuchungen, die zeigten, dass die Gefahr einer Krankenhauseinweisung bei einer Infektion mit der Omikron-Variante etwa halb so groß sei wie bei der Delta-Variante. Bei den Studien seien jedoch wenig ältere Menschen beachtet worden. Entsprechend seien diese nicht ganz auf Deutschland zu übertragen – insbesondere weil es in der Altersgruppe viele Ungeimpfte gebe. „Ich glaube, dass wir in schwieriges Fahrwasser kommen“, sagt Lauterbach. Labore und Krankenhäuser kämen an ihre Belastungsgrenzen.

Lauterbach spricht die neue Corona-Schutzmaßnahmen-Ausnahmen-Verordnung an, die heute im Bundesrat beschlossen wurde. Dort wurde die Quarantäne- und Isolationszeit auf sieben Tage verkürzt. Menschen aus dem medizinischen Bereich müssen einen negative PCR-Test vorweisen, um aus der Isolation zu kommen. Tests dieser Personengruppe sollen bei Laboren bevorzugt werden. Lauterbach ordnet eine Priorisierung bei den PCR-Tests an. Vorrang soll das Personal in medizinischen Einrichtungen haben, sagt der SPD-Politiker.