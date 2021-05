 Corona-News: „Wir haben die dritte Welle gebrochen“: Minister Spahn und RKI-Chef Wieler zur Corona-Lage – jetzt live

Studien der Stadt und des Fraunhofer Instituts hätten ergeben, dass es unter bestimmten Gesichtspunkten höhere Infektionen gebe. Die Wohnungssituation sei ein Faktor. Viele Menschen auf geringerem Raum seien ein Haupttreiber für ansteigende Infektionen.

In entsprechenden Stadtteilen, in denen diese demografischen Faktoren gegeben waren, wurde entsprechend mehr Impfstoff zur Verfügung gestellt. Anfang Mai wurde Bewohnern vulnerabler Gruppen quasi vor der Haustür ein Impf-Angebot gemacht, erklärt Reker. So sollten auch Infektionen in anderen Stadtteilen unterbunden werden. Dieses mobile Impfangebot habe insbesondere Menschen geholfen, die einen Besuch in einem Impfzentrum oder einer Arztpraxis nicht wahrnehmen können. Diese Impfaktion gehe nun weiter.

Um weitere Menschen zu motivieren, müsse das Kontingent jedoch weiter ausgeweitet werden. Dieses Angebot schütze jedoch nicht nur die Menschen, die besonders gefährdet seien, sondern auch andere Menschen.