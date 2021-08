 Corona-News: Wuhan testet alle elf Millionen Einwohner auf Corona – Stiko-Mitglied warnt vor Verunsicherung der Bevölkerung

Mehr als eineinhalb Jahre nach der erstmaligen Feststellung des neuen Coronavirus in der chinesischen Stadt Wuhan herrscht dort wieder erhöhte Wachsamkeit. Die örtlichen Behörden kündigten am Dienstag die Testung aller elf Millionen Einwohner an, nachdem in der Hauptstadt der Provinz Hubei die ersten drei Fälle mit der als hoch ansteckend geltenden Delta-Variante entdeckt worden waren. Die Metropole war die erste weltweit, in der es Anfang 2020 zu einem Lockdown und Massentestungen kam. Seit Mai vergangenen Jahres wurden in Wuhan keine heimischen Übertragungen mehr registriert.

Ein Behördenvertreter sagte, nun sollten alle Bürger rasch getestet werden. Das Hauptaugenmerk in der Volksrepublik konzentrierte sich bislang auf Nanjing, die Hauptstadt der Provinz Jiangsu. Dort kam es Regierungsvertretern zufolge zu einem Virusausbruch, nachdem die Delta-Variante dort wahrscheinlich mit einem Flug aus Russland eingeschleppt worden war. Seit in Nanjing am 20. Juli die ersten Infektionen entdeckt wurden, haben die chinesischen Behörden insgesamt 414 Fälle festgestellt. Ob diese alle auf die Delta-Variante zurückgehen und mit Nanjing zusammenhängen, ist bislang unklar.