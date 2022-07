 Corona-News: Zahl der Corona-Intensivfälle steigt – Gesundheitsministerium will „breites Repertoire von Schutzmaßnahmen“ für den Herbst

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) reist an diesem Dienstag zu einem Erfahrungsaustausch über den Kurs in der Corona-Krise in die USA. Bei der sechstägigen Reise gehe es um einen Strategieabgleich mit Top-Beratern der US-Regierung in Vorbereitung auf den Herbst, sagte ein Sprecher am Freitag in Berlin. Vorgesehen sind unter anderem Gespräche mit Gesundheitsminister Xavier Becerra und Anthony Fauci, dem Pandemie-Berater des US-Präsidenten.



Auf Lauterbachs Besuchsprogramm stehen demnach außerdem Treffen mit Vertretern der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds, mit Wissenschaftlern sowie Termine in medizinischen Einrichtungen. Zudem ist ein Besuch in einer Produktionsanlage des Impfstoffherstellers Moderna vorgesehen.