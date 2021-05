 Corona-News: Zahl der Neuinfektionen halbiert sich im Wochenvergleich – Bericht über mögliche frühe Covid-Erkrankung von Forschern in Wuhan-Labor

Die Debatte um den Ursprung des Coronavirus erhält neue Nahrung: Drei Forscher des Instituts für Virologie Wuhan wurden angeblich im November 2019 so krank, dass sie in eine Klinik eingewiesen werden mussten. Das berichtet das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf einen bisher unveröffentlichten US-Geheimdienstbericht. Die Forscher hätten Symptome gezeigt, „die sowohl mit Covid-19 als auch mit häufigen saisonalen Erkrankungen übereinstimmen“, heißt es demnach in dem Bericht. Das chinesische Außenministerium wies den Bericht am Montagmorgen als unwahr zurück.Experten der Weltgesundsheitsorganisation (WHO) hatten im Februar dieses Jahres nach dem Ursprung des Corona-Erregers in der chinenischen Stadt Wuhan gesucht, in der die Covid-19-Erkrankrung zuerst aufgetreten war. In der „gemeinsamen WHO-China-Studie“ verwarfen die Experten die These, nach der das Virus aus einem Labor stammt, als „extrem unwahrscheinlich“ . Der Bericht nennt als „wahrscheinliche bis sehr wahrscheinliche“ Ursprungsvariante eine Übertragungskette von Tieren wie Fledermäusen über andere Tiere zum Menschen.