 Corona-News: Zypern und Katalonien ab heute Risikogebiete – Geflüchtete stärker von Pandemie betroffen

Die Bundesländer gehen davon aus, dass die Schulen nach den Sommerferien im Normalbetrieb starten können. Laut einer Reuters-Umfrage bei allen Landesregierungen halten sich die Länder auch bei einer Ausbreitung der Delta-Virusvariante für gut vorbereitet. Länder wie Brandenburg haben bereits ein Konzept vorgelegt, dass etwa die Beibehaltung der Testpflicht für Schülerinnen und Schüler vorsieht. „Zudem werden wir inzidenzunabhängig eine Maskenpflicht an Schulen in den ersten beiden Wochen nach den Sommerferien einführen, um das Risiko der Einschleppung von Infektionen, vor allem auch der Delta-Variante oder anderer Mutationen, zu minimieren“, sagte die baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper zu Reuters.

„Wechsel- und Distanzunterricht können wir nie ausschließen, wir gehen aber davon aus, dass er nicht mehr notwendig sein“, hieß es im hessischen Kultusministerium. In einigen Bundesländern wie dem Saarland fallen erst noch Entscheidungen über die genauen Anforderungen für den Schulstart. Grund ist auch, dass der Schulbeginn in den Ländern stark zeitlich versetzt ist – die Ferien in Mecklenburg-Vorpommern enden bereits am 31. Juli, in Bayern aber erst am 13. September.

Zudem ergab eine Umfrage bei Ländern, deren Schulen derzeit noch geöffnet sind, dass sich die ansteckendere Delta-Virus-Variante nicht schneller unter Schülerinnen und Schülern als unter anderen Altersgruppen ausbreitet. Unter anderem in Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz wird dies neben den bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln auch darauf zurückgeführt, dass Schüler zweimal wöchentlich getestet werden – die Kontrolle also intensiv ist. Zuvor hatte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek im „Spiegel“ davor gewarnt, dass man sich nach den Ferien und besonders in den Wintermonaten wegen der Delta-Virus-Variante auf Corona-Ausbrüche an einzelnen Schulen einstellen müsse.