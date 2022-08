Corona-Pandemie Arbeitsminister Heil verzichtet auf verschärfte Homeoffice-Regelung

Keine erneute Pflicht, Homeoffice anzubieten: Nach heftiger Kritik der Arbeitgeber streicht die Bundesregierung Passagen aus der für Herbst und Winter geltenden Arbeitsschutzverordnung.

Mit den Corona-Schutzmaßnahmen sollen Ansteckungen im Betrieb und damit Arbeits- und Produktionsausfälle verhindert werden. (Foto: IMAGO/Frank Ossenbrink) Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bei der Kabinettsklausur in Meseberg

Berlin Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will Arbeitgeber jetzt doch nicht mehr verpflichten, den Beschäftigten zum Schutz vor einer Coronainfektion im Herbst und Winter ein Homeoffice-Angebot zu machen. Stattdessen sollen sie nur noch prüfen, ob sie den Arbeitnehmern die Arbeit von zu Hause aus ermöglichen können. So sieht es die Neufassung der Corona-Arbeitsschutzverordnung für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 7. April 2023 vor, die das Bundeskabinett am Mittwoch besiegelt hat.

Mit seinem ursprünglichen Vorstoß für eine Rückkehr zur im März dieses Jahres ausgelaufenen Homeoffice-Angebotspflicht hatte Heil für Irritationen gesorgt. Denn die neuen Coronaschutzmaßnahmen, die die Bundesregierung ebenfalls für die Zeit vom 1. Oktober bis zum 7. April im Infektionsschutzgesetz verankern will, sind deutlich weniger streng als in der zurückliegenden Hochphase der Pandemie.