Corona-Pandemie „Die Pandemie ist noch nicht vorbei“: Lauterbach und Wieler warnen vor Personal-Engpässen

Der Gesundheitsminister und der RKI-Chef sehen den Beginn einer Winterwelle. Allerdings sei Deutschland darauf diesmal besser vorbereitet.

Die Corona-Inzidenzen steigen mit den kühleren Temperaturen wieder. (Foto: IMAGO/Jens Schicke) Karl Lauterbach und Lothar Wieler

Berlin Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, geben in der Coronavirus-Pandemie noch keine Entwarnung. „Wir befinden uns ganz klar am Beginn einer Herbst- und Winterwelle“, sagte Lauterbach am Freitag in Berlin. Aber: „Wir sind besser vorbereitet als im letzten Herbst.“

Auch Wieler betonte bei einer Pressekonferenz mit dem Minister: „Die Pandemie ist noch nicht vorbei.“ Die gute Nachricht sei, dass es noch keinen massiven Anstieg der Einweisungen in Krankenhäuser gebe. Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland nahm allerdings weiter zu.

Laut den RKI-Zahlen vom Freitag betrug die Zahl der registrierten Neuinfektionen in Deutschland innerhalb der vergangenen 24 Stunden 96.367. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 466,0 von 409,6 am Vortag. Das RKI meldete zudem 140 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

Die bekannte Gesamtzahl für Deutschland liegt damit bei 149.948. Wieler und Lauterbach wiesen darauf hin, dass die Dunkelziffer derzeit wahrscheinlich sehr viel höher sei als bislang üblich. Lauterbach sagte, er gehe davon aus, dass tatsächlich drei Mal so viele Menschen infiziert seien als registrierte Fälle vorlägen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Dass sich eine neue Welle aufbaue, sei auch im europäischen Ausland zu beobachten, sagte Lauterbach. Corona stehe derzeit zwar nicht mehr so stark im Vordergrund der Öffentlichkeit. Es müsse aber alles dafür getan werden, um eine „zusätzliche Stresssituation“ zu vermeiden, betonte er mit Blick auf Ukrainekrieg und Energiekrise. Lauterbach mahnt die Länder Die Welle werde sich von alleine nicht begrenzen lassen, in dem am Samstag inkraft tretenden neuen Infektionsschutzgesetz mögliche Maßnahmen müssten von den Bundesländern auch angewendet werden, mahnte der Minister und nannte konkret etwa die Maskenpflicht in Innenräumen. Andernfalls drohten in den kommenden Wochen personelle Engpässe in der kritischen Infrastruktur. Wieler wies darauf hin, dass es derzeit eine verstärkte Zunahme an Atemwegsinfektionen gebe, die nicht nur durch das Coronavirus ausgelöst würden. Die Zahlen seien „deutlich höher“ als in vorangegangenen Jahren. So seien allein in der vergangenen Woche 7,7 Millionen Menschen in Deutschland neu erkrankt, 1,2 Millionen Menschen hätten deshalb einen Arzt aufgesucht. Wieler wies daraufhin, dass es neben der Corona-Impfung auch die Grippe-Impfung gebe. Beide Wirtstoffe könnten gleichzeitig verabreicht werden. Mehr: Alle News zur Corona-Pandemie hier im Liveblog