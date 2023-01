Corona Regeln Maskenpflicht in Bussen und Bahnen endet bundesweit im Februar

Am 13. Januar hatte Karl Lauterbach das Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr angekündigt. Nun ziehen auch die übrigen Bundesländer im Nahverkehr nach.

Ab dem 2. Februar gilt keine Maskenpflicht mehr in öffentlichen Verkehrsmitteln. (Foto: imago images/photosteinmaurer.com) Fahrgäste im ÖPNV

Berlin, Düsseldorf Die Maskenpflicht im Fernverkehr endet am 2. Februar. Das kündigte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am 13. Januar in einer Pressekonferenz an.

Damit entfällt die Maskenpflicht ab Februar in allen öffentlichen Verkehrsmitteln. In einigen Ländern ist sie bereits abgeschafft, andere hatten bereits ein Ende für den 2. Februar angekündigt. Nun haben auch die verbliebenen Länder Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland nachgezogen und die Aufhebung der Pflicht angekündigt.

Die Entscheidung sei mit dem Bundeskabinett und den Ländern abgestimmt, sagte Lauterbach. In Zukunft solle mehr auf Eigenverantwortung gesetzt werden, sagte Lauterbach. Zudem sei nicht mehr mit einer Winter-Infektionswelle zu rechnen und die aktuelle Corona-Lage sei gut beherrschbar.