Corona-Regeln Woher kommt der Begriff Freedom Day?

Am 20. März 2022 sollten in Deutschland viele Corona-Schutzmaßnahmen wie Kontaktbeschränkungen oder die 2G-Regelung endgültig fallen. Einige sprachen sogar von einem "Freedom Day": Einem Tag, auf den viele zwei Jahre lang gewartet haben. Doch was bedeutet der Freedom Day eigentlich genau und woher kommt der Begriff? Ein Überblick.

Was bedeutet "Freedom Day“ überhaupt?

Geprägt wurde der Begriff „Freedom Day“ in der Corona-Pandemie vor allem durch den britischen Premierminister Boris Johnson. Johnson war einer der Vorreiter, wenn es um Lockerungen der Corona-Maßnahmen ging. Bereits im Juli 2021 hatte er einen Großteil der Corona-Beschränkungen auslaufen lassen.

Die Idee hinter dem Freedom Day ist simpel: An diesem Tag sollen die Menschen ihre „uneingeschränkte Freiheit“ zurückerlangen. Die meisten assoziieren mit dem Begriff den Wegfall aller Corona-Maßnahmen, wie beispielsweise die Maskenpflicht oder Personenbeschränkungen bei Veranstaltungen.

Woher kommt der Begriff "Freedom Day"?

Historisch gesehen hat der Freedom Day einen gänzlich anderen Ursprung: So gedenken die USA am „National Freedom Day“ der offiziellen Abschaffung der Sklaverei durch Abraham Lincoln am 1. Februar 1865. In Südafrika ist der „Freedom Day“ ein nationaler Feiertag, an dem die ersten freien Wahlen nach der Apartheid 1994 gefeiert werden.

Viele sehen die Verwendung des Begriffs im Kontext der Corona-Pandemie daher kritisch. Tahir Della von der „Initiative Schwarzer Menschen“ in Deutschland sagt: „Im Zusammenhang mit Corona verharmlost die Bezeichnung ‚Freedom Day‘ die Versklavung, Apartheid und rassistische Unterdrückung Schwarzer Menschen.“

Auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bundeskanzler Olaf Scholz sprechen sich gegen die Verwendung des Begriffs aus – wenn auch aus anderen Gründen. Das Wort sei dem „Ernst der Lage nicht angemessen“, so Olaf Scholz.

Wann war der "Freedom Day" in anderen Ländern?

In den vergangenen zwei Monaten haben die meisten europäischen Länder trotz hoher Infektionszahlen nach und nach den Schritt zurück in die Normalität gewagt. So feierte England im Januar sogar seinen zweiten Freedom Day – dort gelten seitdem gar keine Einschränkungen mehr. Auch Dänemark hat am 1. Februar alle Maßnahmen aufgehoben.

Auch in den Niederlanden wurden am 25. Februar weitestgehend alle Maßnahmen aufgehoben. Lediglich in Innenräumen mit mehr als 500 Personen und ohne zugewiesene Sitzplätze muss jeder ein negatives Testergebnis vorweisen. Die Abstands- und Maskenpflicht gilt nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, an Bahnhöfen und Flughäfen.

In anderen europäischen Staaten sieht es ähnlich aus. Die Länder begründen den Wegfall der Maßnahmen mit einer geringen Hospitalisierungsrate, auch wenn die Inzidenzen noch hoch sind. Es drohe keine Überlastung des Gesundheitssystems mehr.

Doch kein "Freedom Day" für Deutschland?

Die Bundesregierung hatte im Februar angekündigt, bis zum 20. März alle „tiefgreifenden Schutzmaßnahmen“ schrittweise fallen zu lassen. Basis-Regelungen wie Test- und Maskenpflicht, Abstands- und Hygieneregeln sollen jedoch auch nach dem Freedom Day gelten. Dafür hat die Ampel-Koalition einen neuen Gesetzesentwurf vorgelegt.

Außerdem ist eine Übergangsfrist bis zum 2. April geplant, innerhalb der die Maßnahmen verlängert werden können. Durch diese ist es Bundesländern möglich, die aktuellen Regelungen vorerst weiter gelten zu lassen. Viele Länder haben bereits angekündigt, die Übergangsfrist nutzen zu wollen. Ein Freedom Day im angedachten Sinne wird der 20. März also nicht.

Nach Ablauf der Frist sollen aber nur noch in Corona-Hotspots strengere Regeln eingeführt werden können. Voraussetzung dafür ist ein sehr hohes Infektionsgeschehen, eine drohende Überlastung der Gesundheitsversorgung und ein Beschluss des jeweiligen Landesparlaments.

Wann entfallen nun welche Maßnahmen?

Einige Lockerungen gab es in Deutschland dennoch: So wurden bereits die Beschränkungen für private Treffen unter Geimpften aufgehoben – für Ungeimpfte entfallen diese am 20. März. Bei Restaurant- und Hotelbesuchen gilt nur noch die 3G-Regel. Diskotheken und Clubs wurden für Genesene und Geimpfte mit tagesaktuellem Test oder mit dritter Impfung (2G plus) geöffnet.

Bei überregionalen Großveranstaltungen gilt jedoch weiterhin die 2G- oder 2G-plus-Regel. An Veranstaltungen in Innenräumen dürfen maximal 6000 Personen teilnehmen und 60 Prozent der Gesamtkapazität genutzt werden. Im Freien gilt: 75 Prozent der Gesamtkapazität und maximal 25.000 Personen.

Das Tragen von medizinischen Masken ist dann nur noch im öffentlichen Nah- und Fernverkehr erforderlich, in Asylunterkünften sowie Kliniken und Pflegeheimen hingegen verpflichtend. Nicht mehr vorgesehen ist eine Maskenpflicht im Einzelhandel. Auch soll die Homeoffice-Regelung am 20. März fallen.

