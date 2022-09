Corona Stiko passt Empfehlung an Omikron-Impfstoffe an – Praxen beklagen stockende Lieferungen

Berlin, Frankfurt Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat ihre Empfehlung an die neuen Omikron-Impfstoffe angepasst. Grundsätzlich empfiehlt die Stiko die an die Omikron-Subvariante BA.1 und BA.4/BA.5 angepassten Impfstoffen für die Gruppen, für die auch jetzt schon eine erste und zweite Auffrischungsimpfung infrage kommt, wie Mitglieder des Gremiums am Dienstag mitteilten. Die Empfehlung soll am Nachmittag veröffentlicht werden.

So empfiehlt die Stiko Personen ab zwölf Jahren, die bisher nur eine Grundimmunisierung mit zwei Impfungen erhalten haben, nun eine Auffrischungsimpfung auch mit den neuen Impfstoffen. Auch an der Altersempfehlung für die vierte Impfung hält die Stiko fest, hat diese aber um die neuen Impfstoffe ergänzt.

Diese zweite Auffrischungsimpfung empfiehlt die Kommission Menschen ab 60 Jahren sowie Personen ab fünf Jahren, die wegen einer Grunderkrankung ein höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben. Menschen in medizinischen Berufen, die Infektionen stark ausgesetzt sein könnten, wird ebenfalls eine zweite Auffrischungsimpfung empfohlen.

Das Votum des unabhängigen Gremiums gilt vielen Ärzten als Orientierung. Generell zugelassen sind die neuen Impfstoffe bereits. Die Europäische Kommission hatte vergangene Woche Dienstag den BA.4/5-Impfstoff von Biontech/Pfizer zugelassen. Die BA.1-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna hatten die Zulassung kurz davor bereits erhalten. Sie werden bereits seit vergangener Woche in den Praxen verimpft.

Der an die BA.5-Variante angepasste Impfstoff soll laut Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wiederum erstmals „ab Mitte der Woche“ in den Praxen verfügbar sein. Erste Dosen des Präparats von Biontech sollen voraussichtlich noch am heutigen Dienstag an den Pharmagroßhandel ausgeliefert werden, wie aus früheren Ministeriumsangaben hervorgeht.

Schon am Donnerstag könnten dann je nach Verfügbarkeit erste Tranchen des Impfstoffs an die Apotheken und darüber an die Praxen ausgeliefert werden, teilte der Pharmagroßhandel mit. Üblicherweise erfolgt die Lieferung montags. Bis zum 3. Oktober soll Deutschland rund 19 Millionen Dosen des Vakzins erhalten.

BA.5-Impfstoff: Ärger bei Kassenärzten

Konkret bestellten die niedergelassenen Ärzte in der vorvergangenen Woche 1,6 Millionen Dosen des BA.1-Impfstoffs und in der vergangenen Woche rund 1,2 Millionen des Impfstoffs, den sie in dieser Woche insgesamt von beiden Herstellern erhalten. Das teilte das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung (ZI) dem Handelsblatt auf Anfrage mit. Die Bestellzahlen für den BA.5-Impfstoff waren am Dienstag noch nicht bekannt.

Der an die BA.5-Variante angepasste Impfstoff soll laut dem Gesundheitsminister in Kürze in den Praxen verfügbar sein. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Karl Lauterbach (SPD)

Ohnehin könnten die „aktuellen Impfstoffbestellungen nur zum Teil oder mit Verzögerung ausgeliefert werden“, kritisiert ZI-Chef Dominik Stillfried gegenüber dem Handelsblatt. „Dies erschwert die Terminplanung für die Praxen.“ Gleichzeitig rühre das Bundesgesundheitsministerium die „Werbetrommel für den neuen Impfstoff“.

Dass bald zwei Impfstoffe in den Praxen lägen, mache den Einwilligungsprozess komplexer und erhöhe den Beratungsaufwand. „Eine deutliche Zunahme der Impfungen ist somit erst im weiteren Verlauf des Herbstes zu erwarten – insbesondere in Verbindung mit den dann anstehenden Influenza-Impfungen“, sagte Stillfried.

Laut Christian Bogdan, Immunologe am Uniklinikum Erlangen und Mitglieder der Stiko, braucht ein gesunder Mensch unter 60, der dreimal geimpft ist, ohnehin „erst mal keine Impfung“. Von der Vorstellung mancher Menschen, sich mit einer Auffrischungsimpfung alle paar Monate einen grundsätzlichen Schutz vor Coronainfektionen zulegen zu können, hält der Experte nichts.

Vom Hersteller Moderna sollten in der ersten Woche zunächst 1,65 Millionen Dosen und in der zweiten Woche 2,38 Millionen Dosen BA.1-Impfstoff kommen. (Foto: IMAGO/Sylvio Dittrich) Covid-Impfdosen

„Die Hoffnung, das Virus zu eliminieren, ist irreal“, sagt Bogdan. „Wir werden mit dem Virus leben müssen.“ Ziel sei es, die Bevölkerung so zu immunisieren, dass die Menschen nicht schwer erkranken. „Mit der Impfung harmlose Infektionen zu verhindern ist bei diesem Virus nicht zu schaffen“, so Bogdan.

Eine Präferenz für die an BA.1 beziehungsweise BA.4/BA.5 angepassten Impfstoffe gibt es seitens der Experten nicht. „Wir machen keinen Unterschied bei den auf Omikron BA.1 beziehungsweise BA.4/5 angepassten Impfstoffen“, sagte Christine Falk, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie sowie Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung.

Es sollte der angepasste Omikron-Impfstoff genommen werden, der verfügbar ist, so der Tenor der Experten. Auf den BA.4 / BA.5-Impfstoff zu warten, empfehlen die Experten nicht. Der größte Sprung bei den Mutationen des Spikeproteins des Sars-Cov-2-Virus erfolgte laut Falk von Wildtyp zu Omikron BA.1. Da seien 30 Genomsequenzen im Erbgut des Virus verändert. Von BA.1 zu BA.4 / BA.5 seien nur drei Sequenzen.

