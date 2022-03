Corona-Vakzine Zulassung und Nebenwirkungen: Das ist über den Valneva-Impfstoff bekannt

Das Unternehmen Valneva rechnet mit einer Zulassung in Deutschland noch im April. Wir erklären, wie der Valneva-Impfstoff wirkt und für was er nicht geeignet ist.

Das Mittel wirkt auch gegen die Omikron-Variante. (Foto: Bloomberg) Ein Valneva-Mitarbeiter im Labor

Berlin In Deutschland könnte in wenigen Wochen das nächste Vakzin gegen Corona zugelassen werden: Das französische Pharmaunternehmen Valneva entwickelte den gleichnamigen Impfstoff und ordnet ihn in die Gruppe der Totimpfstoffe ein. Obwohl der Valneva-Impfstoff für manche eine Alternative zu den bisherigen mRNA-Vakzinen darstellen könnte, erwarten Experten nicht allzu viel.

Eine erste Zulassung konnte Valneva schon für ihren Covid-Impfstoff auf Basis inaktivierter Viren verbuchen, allerdings nur in Bahrein. Bei der europäischen Arzneimittelagentur Ema dagegen befindet sich das Valneva-Produkt weiterhin im rollierenden Zulassungsverfahren, ebenso wie der proteinbasierte Impfstoff von Sanofi und GSK sowie die Impfstoffe der chinesischen Sinovac und des russischen Gamaleya-Instituts.

Bisher sind in Deutschland Corona-Impfstoffe von fünf Unternehmen zugelassen: Biontech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson und zuletzt der Protein-Impfstoff Novavax. Trotz der umfangreichen Palette an Anbietern bereitet sich der Valneva-Impfstoff auf eine europäische Zulassung vor. Hier sind die wichtigsten Antworten zu dem neuen Mittel: