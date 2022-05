Corona Verkürzte Isolation – Wie sehen die neuen Regelungen aus?

Die Dauer der Isolation für Corona-Infizierte kann laut Robert-Koch-Institut (RKI) künftig schon nach fünf Tagen beendet werden. Wie sehen die neuen Regelungen genau aus?

Die vorgeschriebene Isolation für Corona-Infizierte soll auf fünf Tage verkürzt werden – mit einem „dringend empfohlenen“ negativen Test zum Abschluss. Das sieht die am Montagabend veröffentlichte Empfehlung des RKI vor. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bekräftigte, dass die Isolation weiterhin von den Gesundheitsämtern angeordnet werden soll.

Kontaktpersonen von Infizierten soll künftig nur noch dringend empfohlen werden, für fünf Tage Kontakte zu reduzieren. Bisher dauert die Isolation in der Regel zehn Tage, kann jedoch mit einem negativen Test nach sieben Tagen vorzeitig beendet werden.

Die konkreten Regelungen nach der Empfehlung legen die Länder fest. Lauterbach machte deutlich, dass die meisten diese Linie umsetzen dürften. Mehrere Länder haben schon Neuregelungen bekanntgegeben. Der Minister sprach insgesamt von einer „Lösung mit Augenmaß“. Aufgrund kürzerer Krankheitsverläufe bei der aktuellen Omikron-Variante BA.2 könne die Isolation auf fünf Tage verkürzt werden.

Corona: Ohne negativen Test bleibt es bei Isolation

Die weiter vorgesehene Anordnung durch die Gesundheitsämter gebe das Signal, dass es sich bei Corona nicht um eine Grippe oder eine Erkältung handele. Wenn jemand infiziert auf Menschen zugehe, „dann gefährdet er de facto ihr Leben“, sagte Lauterbach. Der SPD-Politiker hatte Anfang April ein zunächst angekündigtes Ende der Pflicht-Isolation wieder zurückgenommen.

Kontaktpersonen von Infizierten etwa im Haushalt oder in Schulen soll nur noch dringend empfohlen werden, selbständig Kontakte zu reduzieren – vor allem mit Risikogruppen für einen schweren Corona-Verlauf. Zudem soll es eine dringende Empfehlung zu täglichen Antigen-Schnelltests oder Selbsttests geben.

Angesichts der seit Wochen hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen kommen die Gesundheitsämter mancherorts mit Anordnungen nicht mehr hinterher. Amtliche Schreiben kommen teils erst mit größerer Verspätung.

Infizierten mit nachweislich positivem Test soll laut der neuen Empfehlung dringend empfohlen werden, sich beginnend mit dem fünften Tag wiederholt mit Schnelltests zu testen – so lange, bis der Test negativ ist. Wenn man sich am fünften Tag nicht negativ testen kann, bestehe die angeordnete Isolation also über den fünften Tag hinaus fort, erläuterte Lauterbach.

Freitesten im Gesundheitswesen verpflichtend

Für Beschäftigte in Gesundheitswesen und Pflege soll das abschließende Freitesten verpflichtend und nicht nur empfohlen werden. Voraussetzung für die Wiederaufnahme der Tätigkeit ist laut RKI, dass man zuvor 48 Stunden symptomfrei ist. Zusätzlich wird ein frühestens am fünften Tag durchgeführter negativer Schnelltest von einer Teststelle oder ein PCR-Test benötigt.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisierte die Regelungen. „Eine Freitestung von medizinisch-pflegerischem Personal auch durch Bürgertests darf es nicht geben“, sagte Vorstand Eugen Brysch der Deutschen Presse-Agentur. Millionen Menschen der vulnerablen Gruppe, die in der Regel zu Hause lebten, bräuchten Schutz und Sicherheit. „Sie dürfen nur von nichtinfektiösen Menschen versorgt werden. Ein Schnelltest kann das nicht garantieren.“ Daher sei bei allen mit Kontakt zu Pflegebedürftigen und Kranken eine PCR-Freitestung nötig.

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, sprach sich hingegen für weitere Lockerungen aus. Nach fünf Tagen Isolation sollten die Menschen ohne zusätzliche Freitestung wieder zur Arbeit gehen können – „auch in Pflegeheimen und Kliniken“, sagte er am Dienstag der „Rheinischen Post“.

Isolation bei Corona-Infektion: Was gilt in welchem Bundesland?

Die konkreten Regelungen nach der Empfehlung legen die Länder selbst fest. Bayern und Sachsen hatten ihre Regelungen bereits im April angepasst und die Isolation auf fünf Tage verkürzt. Auch in Hessen beträgt die Dauer der Isolation für Corona-Infizierte nur noch fünf Tage. Eine Freitestung ist nicht mehr verpflichtend. Bei Symptomen sollte die Isolation aber eigenverantwortlich fortgesetzt werden, bis mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit vorliegt.

NRW, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Thüringen haben angekündigt, diesen Weg ebenfalls zu gehen. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) ließ am Dienstag aber zunächst offen, inwieweit die Landesregierung der Empfehlung folgen werde, einen negativen Test am Ende der Isolation nur noch „dringend“ zu empfehlen. Über eine einheitliche Linie wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern noch beraten.

