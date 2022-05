Corona-Zahlen in Deutschland Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 322,4 – 3823 Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut meldet weniger Fälle als in der Vorwoche. Deutschlandweit starb binnen 24 Stunden ein Mensch im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Das Robert Koch-Institut veröffentlicht täglich die neuen Corona-Zahlen der Gesundheitsämter. (Foto: dpa) Coronavirus in Deutschland

Berlin Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Sonntagmorgen eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 322,4 nach 342,0 am Vortag. Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage.

Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 3823 Corona-Neuinfektionen und damit 2328 Fälle weniger als am Sonntag vor einer Woche. Eine weitere Person starb im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 138.325. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich.

Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende immer mehr Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Covid-19-Fälle, die die Falldefinition des RKI erfüllen, müssen vom zuständigen Gesundheitsamt spätestens am nächsten Arbeitstag elektronisch an die zuständige Landesbehörde übermittelt werden. Von dort müssen die Informationen spätestens am nächsten Arbeitstag an das RKI übermittelt werden. Diese Daten dürfen weder Namen noch Wohnort oder Kontaktdaten der Betroffenen enthalten.

