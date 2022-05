Corona-Zahlen in Deutschland Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 666 – Knapp 12.000 Neuinfektionen

Die Zahl der Neuinfektionen und die Inzidenz sind erneut gefallen. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden zehn neue Todesfälle verzeichnet.

Das Robert Koch-Institut veröffentlicht täglich die neuen Corona-Zahlen der Gesundheitsämter. (Foto: dpa) Coronavirus in Deutschland

Berlin Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 666,4 an (Vortag 717,4; Vorwoche: 807,0; Vormonat: 1586,4). Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionsentwicklung, auch weil die offiziellen Meldedaten vom Testverhalten der Bevölkerung abhängen.

Das RKI analysiert deshalb regelmäßig – aber nicht tagesaktuell – weitere Parameter. So gingen die Experten in ihrem am Donnerstag erschienenen Wochenbericht unter anderem davon aus, dass die Kennzahlen zu Krankenhauseinweisungen weiter abgenommen haben.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 11.718 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages, wie aus Zahlen von Sonntagmorgen hervorgeht, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.02 Uhr wiedergeben (Vorwoche: 39.179 registrierte Ansteckungen). Zwischen den einzelnen Wochentagen schwanken die Werte deutlich, da insbesondere am Wochenende einige Bundesländer nicht ans RKI melden.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden zehn Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 24 Todesfälle. Auch diese Zahl schwankt sehr von Tag zu Tag, da dem RKI am Wochenende nur wenige Daten dazu gemeldet werden.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 24.809.785 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Covid-19-Fälle, die die Falldefinition des RKI erfüllen, müssen vom zuständigen Gesundheitsamt spätestens am nächsten Arbeitstag elektronisch an die zuständige Landesbehörde übermittelt werden.

Von dort müssen die Informationen spätestens am nächsten Arbeitstag an das RKI übermittelt werden. Diese Daten dürfen weder Namen noch Wohnort oder Kontaktdaten der Betroffenen enthalten.

Was bedeutet die Hospitalisierungsrate?

Die Zahl, auch Hospitalisierungs-Inzidenz genannt, zeigt, wie viele Coronapatienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden. Es ist ein wichtiger Parameter für eine mögliche Verschärfung der Coronabeschränkungen. Jedoch gibt es keinen bundesweiten Schwellenwert, ab wann die Lage als kritisch zu sehen ist. Grund dafür ist, dass die Hospitalisierungs-Inzidenz zu große regionale Unterschiede hat.

