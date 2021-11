Corona-Zahlen Wie viele freie Intensivbetten es aktuell gibt und was die Hospitalisierungsrate bedeutet

Neben der Sieben-Tages-Inzidenz ist in der vierten Corona-Welle auch die Hospitalisierungsrate wichtig. Eine Einordnung der Zahlen.

Die Zahl der freien Intensivbetten wird immer kleiner. Notaufnahme in Straubingen

Düsseldorf Wegen der immer höheren Infektionszahlen in Deutschland werden weitere Alltagsbeschränkungen wahrscheinlicher. Das Robert Koch-Institut (RKI) rief am Freitag alle Bürgerinnen und Bürger auf, ihre Kontakte zu reduzieren.

Einschränkungen sind nach Einschätzung von RKI-Präsident Lothar Wieler auch bei Partys und Großveranstaltungen nötig, vor allem in Innenräumen. Der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) forderte vor Bund-Länder-Beratungen ein schnelles Gegensteuern.

Spahn sprach sich für das Prinzip 2G plus bei öffentlichen Veranstaltungen aus – also Zugang nur für Geimpfte und Genesene, die zusätzlich einen aktuellen Test vorweisen müssen. Auch seien ab Samstag wieder kostenlose Corona-Schnelltests für alle möglich.

RKI-Präsident Wieler warnte: „Es ist fünf nach zwölf.“ In etlichen Landkreisen gebe es so viele Neuinfektionen, dass Kliniken und besonders die Intensivstationen an der Kapazitätsgrenze seien. Dies werde ohne zusätzliche Maßnahmen überall eintreten.

„Die vierte Welle trifft uns jetzt mit voller Wucht.“ Aber was bedeutet das genau? Wie viele Intensivbetten gibt es? Und wieso sind die Sieben-Tages-Inzidenzen noch wichtig? Ein Überblick.

Ab welcher Hospitalisierungsrate ist das Gesundheitssystem überlastet?

Das ist schwer zu sagen. Aktuell liegt die Rate bei 4,7. Vor zwei Wochen lag sie noch bei 3,0. Das bedeutet, dass innerhalb von sieben Tagen von 100.000 Menschen 4,7 Menschen wegen Corona im Krankenhaus aufgenommen wurden. Einen deutschlandweiten Schwellenwert gibt es nicht. Zu unterschiedlich seien die regionalen Unterschiede, hieß es bei der Debatte um den neuen Messwert.

Fakt ist: Mediziner befürchten eine Verdopplung der Corona-Patientenzahlen auf Intensivstationen. Schon jetzt müssten mit knapp 2500 Fällen genauso viele Corona-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen versorgt werden wie zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr bei der zweiten Corona-Welle, sagte Christian Karagiannidis, wissenschaftlicher Leiter des Divi-Intensivregisters der Augsburger Allgemeinen.

In den kommenden Wochen werde sich die Zahl voraussichtlich fast verdoppeln, wenn die Neuinfektionen weiter so steigen wie bisher. Deswegen sind die Sieben-Tage-Inzidenzen auch weiterhin eine wichtige Kenngröße. Je höher die Zahl der Fälle, desto mehr Menschen erkranken und müssen womöglich auch im Krankenhaus behandelt werden.

Dabei liegt der Fokus auf den Intensivbetten, weil die dortige Versorgung über Tod oder Leben entscheidet. Die regionalen Unterschiede bei der Anzahl der freien Betten sind immens. Während in Berlin, Bayern und Hessen der Anteil unter 10 Prozent liegt, sind in Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein um die 17 Prozent der Intensivbetten frei. Eine Karte, die diesbezüglich einen Überblick gibt, finden Sie hier.

Wie viele Intensivbetten gibt es in Deutschland?

Laut RKI-Bericht und Divi-Register für Intensivbetten gibt es in Deutschland insgesamt 22.113 Intensivbetten. Davon sind derzeit 19.620 belegt. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi).

Wichtig ist, dass nicht nur Corona-Patienten diese Betten benötigen, sondern auch Patienten mit anderen schweren Krankheiten beziehungsweise wenn sie nach Unfällen oder auch nach einer komplizierten Operation versorgt werden müssen.

Außerdem haben immer mehr Krankenhäuser Personalmangel angemeldet. Laut dem Divi-Register waren es seit Oktober 2020 bis Januar 55 Prozent. Damit fällt ein Anteil der Intensivbereiche durch fehlende Pflegekräfte aus. Es gibt also Betten, aber immer weniger Fachkräfte, die sie betreuen können.

Dafür gibt es verschiedene Gründe. Pflegekräfte erkranken selbst an Corona und fallen aus, oder sie suchen sich schlicht eine andere Arbeitsstelle. Der Pflegesektor stand bereits vor der Pandemie massiv unter Druck. Schon vorher war die Bezahlung gering, es mussten viele Überstunden gemacht werden und es gab zu wenig Pflegekräfte auf zu viele Patienten. Das hat die Situation während der Pandemie noch verschlimmert. Aufgrund dieser Umstände geben viele ihren Beruf auf.

Wie viele Intensivbetten sind von Coronapatienten belegt?

Derzeit sind laut RKI 11 Prozent der Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. Die übrigen belegten Betten benötigen andere Patienten. Ab welcher Hospitalisierungsrate ist das Gesundheitssystem überlastet? Das ist schwer zu sagen. Fakt ist: Mediziner befürchten bei der aktuellen Lage eine Verdopplung der Corona-Patienten auf Intensivstationen.

Wie hoch ist der Anteil Geimpfter und Ungeimpfter auf der Intensivstation?

Eine genaue Zahl ist aufgrund der dynamischen Lage schwer auszumachen und wird auch seitens des RKIs mit Vorsicht herausgegeben. Doch eine Annäherung ist möglich. Laut aktuellen Coronazahlen gibt es seit Beginn der Pandemie in Deutschland 97.389 Todesfälle. Da es aber erst seit Dezember 2020 einen Impfstoff gibt, der frühestens nach acht Wochen voll wirkt, werden erst seit der fünften Kalenderwoche, also Februar 2021, mögliche Impfdurchbrüche dokumentiert.

Impfdurchbrüche sind Fälle, in denen Menschen trotz Corona-Impfung im Krankenhaus behandelt werden müssen. Die Zahl der hospitalisierten Corona-Fälle insgesamt, also aller Menschen, die wegen Corona ins Krankenhaus müssen, liegt bei seit Februar 2021 bei 142.094. Davon waren laut Analyse des RKI nahezu 67.000 geimpft. Von diesen 67.000 Geimpften sind fast 1200 Menschen gestorben.

Das bedeutet umgekehrt, dass die restlichen Verstorbenen nicht geimpft waren. Seit der fünften Kalenderwoche 2021 sind laut Meldedaten insgesamt 26.395 Corona-Patienten gestorben. Zieht man also die Fälle der Geimpften ab, bleiben überwiegend Ungeimpfte unter den Todesfällen, genauer 95,5 Prozent.

Das bestätigt auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Er warnt vor den akuten Folgen der Coronainfektion. Demnach würden in Bayern „mehr als 90 Prozent Patienten“ im Krankenhaus liegen, „die die Chance auf eine Impfung bis heute ausgeschlagen haben“. Es drohe erneut der Kollaps des Gesundheitssystems. „Eine weitere Verdoppelung würde zahlenmäßig weit über den Höchstwerten der vergangenen Wellen liegen und von unserem Gesundheitssystem in Deutschland nicht mehr verkraftet werden.“

Was ist eine Triage?

Der Begriff Triage wird in der Pandemie immer wieder missverstanden: Damit kann eine Priorisierung der Behandlung nach der Schwere von Erkrankungen und Verletzungen gemeint sein. Im Extremfall bedeutet Triage aber auch eine Entscheidung über Leben und Tod, bei der Patienten, für die wenig Aussicht auf Rettung besteht, erst gar nicht behandelt werden, weil die notwendigen Ressourcen fehlen.

Solche Fälle gab es in Deutschland bisher nicht, weil bis jetzt alle Patienten auf umliegende Krankenhäuser verteilt werden konnten. Doch die Belastung der Kliniken nimmt stark zu und damit kommt die Warnung und Angst vor einer Triage immer näher.

Kann es zu einer Triage kommen?

Ein renommierter Intensivmediziner fürchtet mit Blick auf überlastete Intensivstationen bald eine Art Auslese der Patienten. Stefan Kluge, Präsidiumsmitglied der Intensivmedizinervereinigung Divi, warnte bei einem Gespräch mit RTL davor, dass die Krankenhäuser vielleicht schon bald nicht mehr alle Intensivpatienten aufnehmen können. Schließlich müssten Schlaganfallpatienten, Herzinfarkte, Unfallopfer und auch Tumor-Operationen bei Krebspatienten auch versorgt werden.

„Ich habe insofern große Sorge davor, dass wir in eine Art latente Triage reinkommen. Dass wir dann wirklich genau schauen, wen können wir dann noch in welches Krankenhaus verlegen und wen können wir aufnehmen“, sagte Kluge, der Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) ist.

