Coronakrise Studie: Mehr Digitalisierung bedeutet weniger Kurzarbeit

Berlin In Regionen mit einem hohen Digitalisierungsgrad mussten Beschäftigte in den ersten Monaten der Coronakrise seltener Kurzarbeit in Anspruch nehmen als in anderen Gegenden. Bei der Entwicklung der Arbeitslosigkeit gibt es dagegen kaum Unterschiede. Dies zeigt eine Studie des Mannheimer Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW, die dem Handelsblatt vorliegt.

„Digitalisierung ist für Unternehmen die beste Vorsorge gegen Krisen“, sagte der Präsident des IT-Branchenverbands Bitkom, Achim Berg, dem Handelsblatt. So habe in einer Befragung seines Verbandes nach dem ersten Pandemiejahr jedes zweite Unternehmen angegeben, dass digitale Technologien bei der Bewältigung der Coronafolgen helfen.

Das ZEW hat die Landkreise in Deutschland zu 257 Arbeitsmarktregionen zusammengefasst und untersucht, wie gut diese mit Computern und anderer Informations- und Kommunikationsausrüstung ausgestattet sind. Als Maß wird der entsprechende Kapitalstock pro Beschäftigten herangezogen.

Im Bundesdurchschnitt sind das 1184 Euro, vor allem in den städtischen Ballungsräumen liegt der Wert aber oft bei mehr als 1500 Euro. Daneben wurde erforscht, wo die Homeoffice-Nutzung schon vor der Pandemie besonders verbreitet war – wo es also unabhängig von der Digitalausstattung ein großes Potenzial für mobiles Arbeiten gibt. Hier stechen vor allem Berlin, München und der Raum Erlangen hervor.

In Regionen, die bei der Ausstattung mit digitalem Kapital zum unteren Fünftel zählen, lag der Anteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kurzarbeit während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 um bis zu 25 Prozent über dem Durchschnitt, zeigt die Studie.

Zwar wird die Inanspruchnahme von Kurzarbeit auch von der generellen Möglichkeit beeinflusst, überhaupt Arbeit von zu Hause aus erledigen zu können. Doch wiesen Gegenden mit niedriger Digitalkapital-Ausstattung unabhängig von ihrem Heimarbeitspotenzial gleich hohe Kurzarbeitsquoten auf. „Entscheidende Voraussetzung für eine niedrige Kurzarbeitsquote war also die Ausstattung mit digitalem Kapital“, sagt Studien-Mitautorin Sarra Ben Yahmed.

In vorherigen Rezessionen haben sich regionale Unterschiede auf den Arbeitsmärkten oft dauerhaft verschärft. Dies haben die ZEW-Forscher in der Coronakrise nicht beobachtet. Vielmehr wirkte der Effekt des generellen Homeoffice-Potenzials auf die Kurzarbeit nur etwa von März bis Juni. In Verbindung mit dem Digitalisierungsgrad zeigten sich Auswirkungen in den ersten acht Monaten der Pandemie. Danach hatten sich die regional unterschiedlichen Anteile der Beschäftigten in Kurzarbeit bereits wieder angeglichen.

Der gelockerte Zugang zu dem arbeitsmarktpolitischen Instrument hat mit dazu beigetragen, dass auch in Regionen mit geringem Digitalisierungsgrad die Arbeitslosigkeit nicht stärker angestiegen ist als in Gegenden mit guter IT-Ausstattung.

Die Inanspruchnahme der Kurzarbeit war dabei regional sehr unterschiedlich. Während im April 2020 bundesweit rund 18 Prozent der Beschäftigten in Kurzarbeit waren, gab es auch Gegenden mit Quoten von deutlich weniger als zehn Prozent. In besonders stark betroffenen Regionen waren fast 30 Prozent der Beschäftigten in Kurzarbeit.

Insgesamt hatten in der Hochphase der Pandemie fast sechs Millionen Beschäftigte das arbeitsmarktpolitische Instrument in Anspruch genommen. Nach Schätzungen des Ifo-Instituts waren es im Mai noch 277.000, was weniger als einem Prozent der Beschäftigten entspricht.

Die Digitalisierung steigere die Resilienz der einzelnen Unternehmen, aber auch der gesamten Wirtschaft, kommentierte Bitkom-Präsident Berg die Ergebnisse der ZEW-Studie. „Und das gilt für den Fall einer Pandemie ebenso wie für mögliche Energiekrisen oder Unterbrechungen von Lieferketten durch militärische Konflikte.“

Wichtig sei aber, dass diese Erfahrungen jetzt auch in aller Breite unternehmerisch umgesetzt würden. Zuletzt hätten in Bitkom-Befragungen nur zwölf Prozent der Unternehmen angegeben, ihre Digitalinvestitionen in diesem Jahr erhöhen zu wollen. „37 Prozent wollten die Ausgaben dagegen zurückfahren“, sagt Berg.

