Cosco-Beteiligung Kritik am geplanten Hafen-Kompromiss – Grüne und FDP warnen vor neuen Abhängigkeiten

Am Mittwoch könnte die Teilbeteiligung des chinesischen Staatsunternehmens im Bundeskabinett beschlossen werden. Grüne und FDP sprechen von einem „Fehler“.

Das Bundeskanzleramt hatte sich für die Beteiligung des chinesischen Staatskonzerns eingesetzt. (Foto: imago images/BeckerBredel) Hamburger Hafen mit dem Schiff von Cosco Shipping

Berlin Die Einigung der Bundesregierung im Streit um die Beteiligung des chinesischen Staatskonzerns Cosco am Hamburger Hafen ist in der Ampel auf heftige Kritik gestoßen. Politiker der Grünen und der FDP sprachen mit Blick auf den Kompromiss, nach dem die Beteiligung unter Auflagen ermöglicht werden soll, von einem „Fehler“.

Laut Handelsblatt-Informationen soll sich Cosco nicht wie geplant mit 35 Prozent, sondern mit 24,9 Prozent an einem Containerterminal des Hafens beteiligen können. So soll ein Vetorecht für Aufsichtsräte und Mitspracherechte in der Geschäftsführung verhindert werden. Wie aus Regierungskreisen zu hören ist, könnte diese Teiluntersagung bereits am Mittwoch im Kabinett beschlossen werden.

Das Bundeskanzleramt hatte sich für die Beteiligung des chinesischen Staatskonzerns eingesetzt, insbesondere die Häuser der Grünen und der Liberalen hatten sich dagegengestemmt, darunter das Wirtschaftsministerium, das Justizministerium und das Auswärtige Amt.

Grüner von Notz: Kompromiss löst Problem nicht