Cosco-Einstieg Bundesregierung will Hamburger-Hafen-Deal genehmigen

Berlin Die zuständigen Ministerinnen und Minister haben sich am Montag im Streit um die Beteiligung des chinesischen Staatskonzerns Cosco auf einen Kompromiss geeinigt. Laut Informationen des Handelsblatts sollen sich die Chinesen nicht wie geplant mit 35 Prozent, sondern mit 24,9 Prozent beteiligen können.

Damit soll verhindert werden, dass der Staatskonzern Einfluss auf Entscheidungen der Betreibergesellschaft des betreffenden Hafenterminals üben kann. Zuvor hatte die „Süddeutsche Zeitung“ darüber berichtet.

Das Auswärtige Amt hat bis zuletzt Einspruch gegen eine Beteiligung von Cosco erhoben. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat vor allem aus zwei Gründen Bedenken: Zum einen wenden chinesische Unternehmen bei Käufen gerne eine Salamitaktik an, wie etwa beim Hafen in Piräus. Dort war Cosco zunächst nur mit 51 Prozent eingestiegen, inzwischen liegt die Beteiligung bei 67 Prozent.

China beteiligt sich mit seinen Staatsfirmen seit Jahren systematisch an Häfen in Europa. Laut einer aktuellen Analyse des China-Forschers Tim Rühlig von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) sind chinesische Staatsunternehmen inzwischen an mindestens 18 Häfen in Europa beteiligt. „Betrachtet man den EU-Binnenmarkt, ist die Abhängigkeit schon jetzt gravierend“, so DGAP-Experte Rühlig.

Eine weitere Sorge des Auswärtigen Amtes: Die Signalwirkung, die von einer Genehmigung ausgeht. Nach den Erfahrungen mit der Abhängigkeit von russischem Gas wird Deutschland derzeit innerhalb Europas, aber auch von anderen Partnern wie den USA sehr kritisch beobachtet, was wirtschaftliche Abhängigkeiten angeht – in die sich die Bundesrepublik laut Einschätzung von Experten zweifellos mit einer Beteiligung des chinesischen Staatskonzerns begibt.

Experte: „Durch dieses Geschäft wird Europa abhängiger von China“

„Das Problem liegt nicht in den 35 Prozent selbst oder darin, in welcher Tochtergesellschaft der Anteil gehalten wird“, sagte Jacob Gunter, China-Kenner und Senior Analyst beim Berliner Think Tank Merics. Es gehe um die stärkere Position, die Cosco auf dem europäischen Schifffahrtsmarkt erlangen wird. „Durch dieses Geschäft wird Europa im Bereich des Seeverkehrs unweigerlich abhängiger von China, einer Branche, die, wie wir aus der Pandemie gelernt haben, Auswirkungen auf alle Bereiche der Wirtschaft hat.“

Auch eine Analyse des Bundeswirtschaftsministeriums, über die die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtet, war zu einem ähnlichen Schluss gekommen. Durch den geplanten Erwerb komme es voraussichtlich zu einem deutlich stärkeren Einfluss Chinas auf den Hafenbetrieb und die Handelsschifffahrt in Deutschland und der EU. Das Fazit der Fachabteilung: Der Deal sollte untersagt werden.

Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sah den Deal sehr skeptisch. „Ich tendiere in die Richtung, dass wir das nicht erlauben“, hatte er zuletzt gesagt.

Wie der Prozess nun weiter verlaufen wird, ist unklar. Eine erste Frist für eine Untersagung würde am 31. Oktober auslaufen. Wenn bis dahin noch keine Entscheidung getroffen worden ist, müsste sie verlängert werden. Ansonsten gilt der Deal als genehmigt.

