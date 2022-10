Die Regierung streitet, ob ein chinesischer Konzern beim Hamburger Hafen einsteigen darf. Fünf Fragen und Antworten zu der Kontroverse.

Cosco will eine 35-prozentige Minderheitsbeteiligung an dem Hamburger Containerterminal übernehmen. (Foto: IMAGO/Nikita) Containerschiff

Berlin, Brüssel Das Bundeskanzleramt ist dafür, das Wirtschaftsministerium dagegen – die geplante Übernahme eines Teils des Hamburger Hafens durch das chinesische Staatsunternehmen Cosco polarisiert. Doch worum geht es dabei eigentlich genau? Die wichtigsten Punkte im Überblick.

Worum geht es bei dem Streit?

Bereits vor rund einem Jahr hatte die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) mitgeteilt, dass Cosco eine 35-prozentige Minderheitsbeteiligung an dem Hamburger Containerterminal übernehmen will. Mit der Minderheitsbeteiligung werde der Containerterminal Tollerort zu einem sogenannten „Preferred Hub“ in Europa, also einem bevorzugten Umschlagpunkt von Cosco, hieß es damals.

Weil es sich bei Häfen um sogenannte kritische Infrastruktur handelt, muss der Deal laut Gesetz zur Genehmigung vorgelegt werden. Die Federführung hat dabei das Bundeswirtschaftsministerium. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) tendiert dazu, die Übernahme zu untersagen.

