Covid-19 Lauterbach will doch noch 100 Millionen für Long-Covid-Forschung

Der Gesundheitsminister will deutlich mehr Geld als geplant für die Long-Covid-Forschung bereitstellen. Es gebe immer noch keine Therapie für die Geschädigten betonen Experten, das müsse sich ändern.

Lauterbach erwartet im Herbst wieder eine steigende Zahlen von Corona-Erkrankungen. (Foto: dpa) Gesundheitsminister Karl Lauterbach

Berlin Gesundheitsminister Karl Lauterbach will in den Haushaltsverhandlungen im Bundestag durchsetzen, dass im Bundeshaushalt 2024 100 Millionen Euro für die Long-Covid-Erforschung bereitgestellt werden. „Das ist das Minimum, das wir benötigen“, sagte Lauterbach am Dienstag in Berlin nach ersten Beratungen mit Experten.

Er räumte ein, dass bisher nur 40 Millionen Euro zur Verfügung stünden. Die Opposition hatte dem SPD-Politiker vorgeworfen, zwar 100 Millionen Euro angekündigt, aber nur den geringeren Betrag durchgesetzt zu haben. Lauterbach kündigte nun an, er versuche eine überparteiliche Allianz im Haushaltsausschuss für die Erhöhung aufzubauen.

Lauterbach wie auch die Long-Covid-Expertin Carmen Scheibenhardt betonten nach dem Expertengespräch, dass es zwar wachsende Erkenntnisse für die Erkrankung gebe, aber noch keine Therapie. Betroffen seien oft junge Frauen.

Der Gesundheitsminister hatte bereits im Juli vor schweren volkswirtschaftlichen Schäden durch die Krankheit gewarnt. Schätzungen gehen davon aus, dass fünf bis zehn Prozent der Covid-Infizierten mit Spätfolgen zu kämpfen haben, die als Post-Covid oder Long-Covid bezeichnet werden. Er erwarte im Herbst wieder ansteigende Zahlen von Corona-Erkrankungen, sagte Lauterbach. Derzeit breiteten sich Varianten des Virus aus, die sehr ansteckend seien, aber nicht gefährlicher als die zuletzt vorherrschende Omikron-Variante. Es sei aber auch klar, dass Infizierte auch an Long-Covid erkranken könnten. Risikogruppen riet er bei erhöhten Fallzahlen auch wieder zum Masken-Tragen. Bei dem Runden Tisch mit Experten sei auch eine Vertreterin von Impfgeschädigten vertreten gewesen. Deren Erkrankung ähnelten denen von Long-Covid-Patienten. Man mache keine Unterscheidung, betonte Lauterbach. Bis Ende des Jahres soll eine Liste mit sogenannten Off-Label-Medikamenten vorliegen, die Arzneimittel beinhalte, die für andere Krankheiten eingesetzt würden, aber auch Long-Covid-Patienten helfen könnten. Mehr: Was Betroffene über Klagen bei Impfschäden wissen müssen