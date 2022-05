CSU Kreise: Söder macht Landtagsabgeordneten Huber zum Generalsekretär

In einer Art Notoperation muss CSU-Chef Markus Söder den Posten des Generalsekretärs nachbesetzen. Die Wahl fällt wieder auf einen Oberbayern.

Parteichef Markus Söder gab am Freitag in einer Schalte des CSU-Vorstands bekannt, dass der Landtagsabgeordneter Martin Huber neuer Generalsekretär werden soll. (Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen) Markus Söder

München Der CSU-Landtagsabgeordnete Martin Huber (44) wird neuer Generalsekretär seiner Partei und damit Nachfolger des zurückgetretenen Stephan Mayer. Diese Personalentscheidung gab Parteichef Markus Söder am Freitag in einer Schalte des CSU-Vorstands bekannt, wie die Deutsche Presse-Agentur in München aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

Huber stammt wie Mayer aus dem oberbayerischen Landkreis Altötting, aus Mühldorf. Von 2008 bis 2013 war der verheiratete Katholik persönlicher Referent des damaligen Parteichefs Horst Seehofer in der CSU-Landesleitung - er kennt die Parteizentrale somit bereits aus eigener Erfahrung.

Seit 2013 sitzt Huber für die CSU im Landtag. Ende Februar hatte ihn Söder bereits als einen von zwei Verantwortlichen für die Erarbeitung eines neuen CSU-Grundsatzprogramms auserkoren. Über die CSU hinaus trat Huber bisher nicht groß in Erscheinung.

Hubers Kür erfolgte in aller Eile und unter hohem Zeitdruck, nachdem Stephan Mayer am Dienstag nach nur gut zwei Monaten Amtszeit seinen Rücktritt als Generalsekretär erklärt hatte. Der 48-Jährige nannte dafür in einer schriftlichen Erklärung gesundheitliche Gründe.

Martin Huber und Kerstin Schreyer beim Neujahrsempfang des Bayerischen Ministerpräsidenten in der Residenz 2017. (Foto: imago/Future Image) Martin Huber und Kerstin Schreyer Zugleich räumte Mayer allerdings eine „möglicherweise" im Rückblick nicht angemessene Wortwahl einem „Bunte"-Journalisten gegenüber ein. Der Journalist hatte Mayer vorgeworfen, ihn telefonisch bedroht zu haben, im Zusammenhang mit einem Bericht über dessen Privatleben. Söder kündigte dann am Mittwoch an, die Nachfolge rasch zu klären. Angesichts der im Herbst 2023 bevorstehenden Landtagswahl, die für die CSU und auch für Söder persönlich als Schicksalswahl gilt, ist das Amt des Generalsekretärs ein zentraler Schlüsselposten.