Cum-Ex-Affäre Sprecher: Scholz wusste nichts von hoher Bargeldsumme bei Kahrs

Ermittler finden im Rahmen der Cum-Ex-Affäre um die Warburg Bank 214.800 Euro im Schließfach des ehemaligen SPD-Abgeordneten. Die Opposition wartet auf Antworten, auch vom Bundeskanzler.

Welche Rolle spielt der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete bei Cum-Ex-Geschäften? (Foto: imago images/Metodi Popow) Johannes Kahrs

Dieser Fund wirft Fragen auf: In einem Bankschließfach des früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs sollen 214.800 Euro in bar gelegen haben. So berichtet es die „Bild“-Zeitung.

Die Staatsanwaltschaft Köln äußerte sich auf Anfrage des Handelsblatts nicht konkret zu dem brisanten Vorgang. Die Ermittler teilten jedoch mit, dass „gegen drei Beschuldigte wegen des Anfangsverdachts der Begünstigung geführten Ermittlungsverfahren am 28.09.2022 Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Köln vollstreckt worden“ sind.

Das Geld fanden sie bei einer Durchsuchung, die in Zusammenhang mit illegalen Cum-Ex-Geschäften steht. So bezeichnen Finanzexperten Aktiendeals, bei denen die mehrfache Rückerstattung von Kapitalertragsteuern beantragt wird, die jedoch nur einmal gezahlt wurden. Die Ermittler durchsuchten Kahrs' Privatwohnung und fanden darin Papiere, die auf ein Schließfach hinwiesen.

Die Staatsanwaltschaft griff daraufhin offenbar auf ein Konto von Kahrs bei der Hamburger Sparkasse zu und durchsuchte das Schließfach. Auch der NDR berichtet, dass sich darin 214.800 Euro und 2400 US-Dollar befunden hätten.

