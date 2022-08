Cum-Ex-Ausschuss „Habe auf das Steuerverfahren Warburg keinen Einfluss genommen“: Scholz beteuert seine Unschuld

Der Kanzler muss sich vor einem Untersuchungsausschuss zu seinen Verflechtungen im Cum-Ex-Skandal rechtfertigen. Er bleibt bei seiner Aussage, keine konkreten Erinnerungen an Treffen mit dem Banker Olearius zu haben.

Der Kanzler soll vor dem Ausschuss eine Reihe Fragen beantworten. (Foto: Getty Images) Olaf Scholz am Freitag zu Beginn seiner Aussagen vor dem Untersuchungsausschuss

Hamburg, Düsseldorf Vor dem Hamburger Rathaus hat sich ein ehemaliger Politikinsider zum symbolischen Outsider gewandelt: Der langjährige Grünen-Bundestagsabgeordnete Gerhard Schick steht in einer himmelblauen Weste mit dem Logo seiner „Bürgerbewegung Finanzwende“ inmitten einer kleinen Gruppe von Demonstranten. Einer von ihnen trägt eine Olaf-Scholz-Maske und kehrt symbolisch Dreck unter einen Teppich, auf dem groß „Erinnerungslücke“ steht.

Dazu diktiert der ausgewiesene Finanzmarktexperte Schick den Journalisten seine Tageslosung in die Mikrofone: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) möge endlich Klarheit darüber schaffen, an welche Inhalte aus den Gesprächen mit dem Management der Hamburger M.M. Warburg Bank in Sachen Cum-Ex-Geschäfte er sich erinnert. Auch zum Verdacht, es seien systematisch Emails zur Causa Warburg gelöscht worden, müsse der Bundeskanzler Stellung nehmen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen