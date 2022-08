Cyberkriminalität Zwei Wochen ohne E-Mail: Angriff auf Server der Handelskammern hält an

Angriffe aus dem Netz nehmen zu: Im aktuellen Lagebild des Bundeskriminalamts ist von einem Anstieg von erfassten Cyberstraftaten im Jahr 2021 in Höhe von 12 Prozent die Rede.

Berlin Ein Hackerangriff beschäftigt weiter die deutschen Industrie- und Handelskammern (IHK). Bereits seit fast 14 Tagen sind die E-Mail-Server der Wirtschaftsorganisationen abgeklemmt. Mittlerweile sind zumindest einige Webseiten der insgesamt 79 IHKs wieder eingeschränkt erreichbar.

Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt nun gegen unbekannt. „Computersabotage“ lautet der Verdacht, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Das Strafgesetzbuch versteht darunter eine Störung der Datenverarbeitung.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit nicht wegen Erpressung. Offenbar liegt bislang also keine Lösegeldforderung der Täter vor. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und der Betreiber des IT-Systems der zuständigen Gesellschaft für Informationsverarbeitung (GfI) wollten sich auf Anfrage des Handelsblatts nicht zu den Details des Angriffs äußern.

Das Spezialisten-Team der bei der Staatsanwaltschaft Köln angesiedelten Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen versucht nun, anhand der Wege der Hacker im System herauszufinden, woher der oder die Angreifer kamen.

Dass der Täter am Ende der Ermittlungen zweifellos feststeht, ist jedoch unwahrscheinlich. Das liegt auch daran, dass diese häufig im Ausland sitzen und sich die Spur dort schnell verliert oder die deutschen Behörden von ihren internationalen Kollegen keine ausreichende Unterstützung bekommen. Nur 30 Prozent der Cyberdelikte werden laut einer Statistik des Bundeskriminalamtes (BKA) überhaupt aufgeklärt.

Zehntausende Cyberangriffe im Jahr

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Hackerangriffe immer weiter gestiegen. Oft sind Unternehmen das Ziel. Einen der letzten großen öffentlich gewordenen Angriffe in Deutschland erlitt der Tiefkühlproduzent und Großcaterer Apetito im Juni. Das Unternehmen hatte zeitweise keinen Zugriff auf seine Server. Apetito versorgt Schulen, Kitas, Seniorenheime, Kliniken und Kantinen.

Laut einem Bericht des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ist die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland „angespannt bis kritisch“. Im aktuellen Lagebild des Bundeskriminalamts (BKA) ist von einem Anstieg erfasster Cyberstraftaten im Jahr 2021 in Höhe von 12 Prozent die Rede. Insgesamt erfassten die Behörden im vergangenen Jahr 124.137 Fälle.

Insbesondere die Bedrohung durch sogenannte Ransomware sei „deutlich angestiegen“. Dabei schleusen die Täter Schadprogramme auf den Computer, die ihn entweder ganz sperren oder die darauf gespeicherten Daten verschlüsseln. Damit die Betroffenen wieder Zugang bekommen, verlangen die Kriminellen oft Lösegeld. Den Schaden allein durch diese Methode schätzt das BKA im Jahr 2021 auf 24,3 Milliarden Euro.

