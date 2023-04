Cybersicherheit BND warnt vor starker Zunahme von Cyberattacken

Wegen des Ukrainekriegs dürfte die Zahl von Angriffen aus dem Netz steigen, warnt der deutsche Auslandsgeheimdienst. Auch andere Sicherheitsbehörden sind besorgt.

Die deutsche Geheimdienste rechnen damit, dass die Zahl der Cyberangriffe weiter zunimmt. (Foto: IMAGO/Future Image) Bundesnachrichtendienst

Berlin Deutschland muss sich auch aufgrund der wachsenden Bedrohung seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auf eine starke Zunahme von Cyberattacken vorbereiten. Zu dieser Einschätzung kommt der deutsche Auslandsgeheimdienst BND unter Hinweis auf die derzeitige Lage im Kriegsgebiet.

Man müsse davon ausgehen, dass der Konflikt nicht schnell zu Ende gehen werde – „selbst wenn wir eine wie auch immer geartete Friedensverhandlung hätten oder einen Waffenstillstand“, sagte der Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Wolfgang Wien, am Mittwoch bei einer Konferenz zur Cybersicherheit am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. „Die systematische Auseinandersetzung ist so gravierend, dass wir wahrscheinlich auch mit einer Zunahme von Angriffen gegen uns rechnen.“

Auch andere deutsche Sicherheitsbehörden halten die Bedrohungslage im Cyberraum aufgrund des russischen Angriffskriegs für sehr angespannt. „Die Lage ist immer noch im roten Bereich“, sagte der Vizepräsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Gerhard Schabhüser.