Cybersicherheit Hochkarätig besetzte deutsche Cybersicherheitskonferenz mit Huawei als Partner

Vertreter deutscher Sicherheitsbehörden nehmen regelmäßig an einer Konferenz in Potsdam teil. Pikant dabei: Der Veranstalter kooperiert mit einer umstrittenen chinesischen IT-Firma.

Der Konzern soll Verbindungen zur chinesischen Staatsführung haben. (Foto: Reuters) Huawei-Logo

Berlin Die Potsdamer Konferenz für Nationale Cybersicherheit des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) wird vom umstrittenen chinesischen Netzwerkausrüster Huawei finanziell unterstützt. Über die Höhe der Unterstützung machte das Institut keine Angaben.

Auf die Frage, was Huawei bezahle, um als Unterstützer aufgelistet zu werden und sein Logo samt hinterlegten Informationen im Veranstaltungsheft der Konferenz platzieren zu dürfen, sagte der Leiter des Fachbereichs Cybersecurity am HPI, Christian Dörr, dem Handelsblatt: „Wir dürfen leider zu Vertragsinhalten ohne Zustimmung des Vertragspartners keine Auskunft geben. Das gilt für alle Partner unserer Konferenz.“ Die Konferenz fand in dieser Woche am Mittwoch und Donnerstag statt.

Huawei steht schon länger im Fokus der Politik. Die USA vertreten die Auffassung, China könne über den Ausbau des neuen Mobilfunkstandards 5G mit Technik etwa von Huawei Spionage betreiben. Die Firma wies die Vorwürfe stets zurück. Dennoch verschärfte die Bundesregierung zuletzt aus Sicherheitsgründen die Gangart gegen den chinesischen IT-Zulieferer.