Cybersicherheit Zwei von drei Unternehmen fürchten Cyberattacken

Die Bedrohung durch Cyberangriffe in Deutschland verschärft sich. Doch weniger als die Hälfte der Unternehmen sieht sich selbst dagegen gewappnet.

Im Jahr 2022 wurden mehr als 130.000 Fälle von Cybercrime registriert. (Foto: dpa) Cybersicherheit

Berlin Die Zahl der Cyberattacken hat im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Das zeigt das sogenannte Bundeslagebild Cybercrime, das am Mittwoch vom Bundeskriminalamt (BKA) und dem Branchenverband Bitkom vorgestellt wurde.

Demnach hat die Polizei im Jahr 2022 mehr als 130.000 Fälle registriert. Das ist ein Anstieg von 20 Prozent im Vergleich zum Jahr 2020, als rund 108.000 Fälle registriert wurden. Viele Cyberangriffe richten sich gegen Unternehmen. Ihnen entstehen laut Bitkom jährliche Schäden in Höhe von über 200 Milliarden Euro.

Deutsche Sicherheitsbehörden stufen die Bedrohungslage im Cyberraum auch aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine als sehr angespannt ein. Die Firmen fürchten vor diesem Hintergrund eine Zunahme von Cyberattacken. In einer aktuellen Bitkom-Umfrage unter 603 Unternehmen ab 20 Beschäftigten geben 63 Prozent der Firmen an, dass sie damit rechnen, in den kommenden zwölf Monaten Opfer von Cyberangriffen zu werden – also zwei von drei Unternehmen.