Cybersicherheitsagenda Wie die Bundesregierung die deutsche Cyberabwehr aufrüsten will

Innenministerin Faeser will den Schutz vor Cyberattacken massiv ausbauen. Ihre Pläne hat sie in einer Cybersicherheitsagenda skizziert.

Mit dem Ukrainekrieg hat die Cybergefahr noch einmal zugenommen. (Foto: dpa) Kampf gegen Cyberkriminalität

Berlin Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will als Reaktion auf den russischen Überfall auf die Ukraine die deutsche Cyberabwehr massiv ausbauen. Entsprechende Maßnahmen enthält die sogenannte Cybersicherheitsagenda des Ministeriums, die von Faeser am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Dabei geht es um den Schutz von Behörden, kritischer Infrastruktur, Unternehmen und Bürgern vor Cyberattacken.

In dem Papier weist das Ministerium auf die gestiegene Bedrohung hin: „Der Krieg in der Ukraine verdeutlicht einmal mehr, wie essenziell Cybersicherheit für einen modernen, hoch technologisierten und digitalisierten Industriestaat wie Deutschland ist.“ Dahinter steht die Sorge, wie es in der Agenda weiter heißt, dass gezielte Angriffe auf kritische Infrastrukturen, Unternehmen oder staatlichen Strukturen „die Funktionsfähigkeit unseres Gemeinwesens und unserer Wirtschaft massiv und anhaltend“ beeinträchtigen oder unterbrechen könnten.