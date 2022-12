Das Große Handelsblatt-Spezial Aufsteiger, Umsteiger, Vorbilder – das sind die Menschen des Jahres 2022

Wer hat 2022 Großes geleistet? Wer überrascht? Wer ist gescheitert? Und welche Persönlichkeiten werden uns auch 2023 beschäftigen? Eine Jury hat die Menschen des Jahres gekürt.

Von Politikern wie Robert Habeck bis zu Investoren wie Jeannette zu Fürstenberg: Sie zählen zu den gekürten Menschen des Jahres. Menschen des Jahres 2022

Düsseldorf Was für ein Jahr – im Februar beginnt der Angriffskrieg der russischen Regierung in der Ukraine. Es ist der Beginn einer Zeitenwende. Energiekrise, Lieferengpässe und Zukunftsängste dominieren seither in weiten Teilen unser (Wirtschafts-)Leben. Die deutsche Wirtschaft steckt zudem in puncto Digitalisierung und Nachhaltigkeit in ihrer wohl größten Transformation.

Wer sind die Denker und Lenker dieses vielschichtigen Geschehens? Wer gewinnt an Einfluss, wer verliert, und welche Persönlichkeiten werden uns voraussichtlich 2023 beschäftigen? Zum 13. Mal in Folge kürt das Handelsblatt die „Menschen des Jahres“.

Zur Jury gehörten in diesem Jahr: Digital-Unternehmerin Katharina Jünger (Gründerin der Teleclinic), Vizekanzler a. D. Philipp Rösler (FDP), Personalberaterin Constanze Buchheim (ipotentials), Aktionärsschützer und Corporate Governance-Experte Marc Tüngler (Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz) sowie Unternehmer und BDI-Präsident a. D. Ulrich Grillo. Dazu kamen aus der Handelsblatt-Redaktion Sebastian Matthes, Tanja Kewes und Claudia Panster.

Das sind die von der Jury gekürten Menschen des Jahres: