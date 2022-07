Daten der Betriebskrankenkassen Fehlzeiten so hoch wie seit zehn Jahren nicht: Grippewelle sorgt für Rekord bei Krankmeldungen

Die Betriebskrankenkassen melden die höchsten Fehlzeiten unter Beschäftigten seit Langem. Grund sind Atemwegserkrankungen. Coronainfektionen machen nur einen kleinen Anteil aus.

Die Betriebskrankenkassen verzeichnen so viele Krankmeldungen wie seit über zehn Jahren nicht mehr. (Foto: dpa) Krankmeldung

Berlin Atemwegserkrankungen haben im ersten Halbjahr 2022 zu einem Rekordwert bei den Krankenständen gesorgt. Das geht aus Daten des Dachverbands der Betriebskrankenkassen (BKK) hervor. Demnach meldeten sich 5,7 Prozent der beschäftigten Mitglieder in diesem Zeitraum mindestens einmal krank.

Nie waren die Fehlzeiten der Auswertung zufolge seit 2011 auch nur annähernd so hoch. In den zurückliegenden Jahren lag die Quote zwischen vier und fünf Prozent. Die Betriebskrankenkassen haben zusammen rund neun Millionen Mitglieder.

Gründe für die Krankmeldungen waren jedoch nicht nur Coronainfektionen, sondern auch allgemeine Atemwegserkrankungen. Dazu zählen etwa Grippe, akute Infektionen und andere Lungenkrankheiten. Diese waren in der Pandemie stark zurückgegangen.