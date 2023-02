Daten EU-Kommission will Milliarden in Ausbau der Telekomnetze leiten

Netflix und Youtube sollen für den Ausbau von Glasfaser und 5G bezahlen. Die EU-Kommission hat nun eine entsprechende Konsultation gestartet.

Die großen Anbieter von Inhalten im Internet sollen Geld bezahlen, wenn ihre Daten über das Internet abgerufen werden. (Foto: dpa) Smartphone-Nutzung

Brüssel Die europäischen Telekomkonzerne haben es schon oft versucht, aber so nah waren sie ihrem Ziel noch nie: Die EU-Kommission bereitet ein von ihnen verlangtes Gesetz vor, über das große Summen in den Ausbau der Telefonleitungen gesteckt werden sollen.

Das Geld soll von jenen kommen, die besonders viele Daten über das Internet verschicken, also vor allem Streaminganbieter wie Netflix und Youtube oder Cloud-Dienste. EU-Kommissar Thierry Breton startete am heutigen Donnerstag die Konsultationsphase für dieses Gesetz. Diese ist ein Zeitraum, in dem Rückmeldungen zu dem bisherigen Vorschlag noch berücksichtigt werden.

Es wäre „enorm vorteilhaft“ für die Bürger und Unternehmen in Europa, wenn die EU ein Gesetz erlassen würde, „das sicherstellt, dass alle relevanten Akteure ihren gerechten Beitrag an der Entwicklung der digitalen Infrastruktur leisten“, sagte Spaniens Telefónica-Vorstand Juan Montero Rodil.