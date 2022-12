Daten-Gipfel Neues Institut soll Nutzung von Daten in Deutschland stärken

Europa könne nicht länger zuschauen, wie Daten-Geschäftsmodelle andernorts bereits Alltag sind, mahnt Wirtschaftsminister Habeck. Das neue Dateninstitut soll dabei helfen.

Das neue Dateninstitut soll zunächst zehn Millionen Euro pro Jahr erhalten. (Foto: dpa) Robert Habeck

Berlin Das von der Bundesregierung geplante Dateninstitut will vor allem in den Bereichen Gesundheit, Mobilität und politischen Entscheidungsprozessen Verbesserungsvorschläge machen. Für den Aufbau und die Arbeit des Instituts sollen ab 2023 bis 2025 jährlich zehn Millionen Euro zur Verfügung stehen, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Freitag anlässlich des Digital-Gipfels in Berlin mitteilte.

Derzeit bereitet eine fünfköpfige Gründungskommission mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung die Arbeit vor. Erste Ergebnisse wurden gerade an die Bundesregierung übergeben.

Die Gründung des Instituts hatte die Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP in ihrem Koalitionsvertrag Ende 2021 festgelegt.

Es soll die Verfügbarkeit von Daten und Standardisierungen vorantreiben. So sollen wirtschaftliche und gesellschaftliche Potenziale besser ausgeschöpft werden.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte in Berlin, Europa sei manchmal langsamer als andere Regionen. Beim Thema Daten habe Europa aber nicht ewig Zeit, andere Geschäftsmodelle würden bereits genutzt.