Daten zur NRW-Wahl 2022 Koalitionsrechner: Welche Parteien hätten im Landtag die Mehrheit?

Am Sonntag ist die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Laut aktuellen Umfragen hätten verschiedene Koalitionen eine Mehrheit. Wer könnte mit wem regieren? Testen Sie es selbst.

Die wichtigsten Fakten zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen (NRW):

NRW ist das bevölkerungsreichste Bundesland in Deutschland, daher gilt die Landtagswahl als besonders relevant für die Bundespolitik.

Die Spitzenkandidaten sind Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty.

Umfragen sehen ein knappes Rennen zwischen CDU und SPD um die größte Fraktion.

Die ersten Prognosen zur NRW-Landtagswahl werden am Wahlabend um 18 Uhr erwartet. Dafür werden Umfragen vor einzelnen Wahllokalen am Sonntag hochgerechnet. Die Hochrechnungen, die auf tatsächlichen Wahlergebnissen beruhen, werden in den Stunden danach aktualisiert. Mit dem vorläufigen amtlichen Endergebnis wird in der Nacht von Sonntag auf Montag gerechnet. Bis zu den ersten Hochrechnungen dienen die aktuellsten Umfrage-Ergebnisse als Grundlage für den Koalitionsrechner.

Wer kann rein rechnerisch mit wem koalieren? Mit unserem Koalitionsrechner können Sie selbst durchspielen, welche Parteien in NRW eine Regierung bilden könnten.

Der Koalitionsrechner – so geht es:

1. Die Umfrage einstellen: Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Datum der Umfrage. Dann wählen Sie ein Umfrageinstitut aus. Diese Daten werden für die Berechnung genutzt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

2. Wählen Sie die Partei aus: Unter dem Halbkreis, der die Sitze im Landtag andeutet, finden Sie die Parteiennamen. Die Ziffer über dem Namen zeigt die Anzahl der Sitze, basierend auf den Daten der zuvor eingestellten Umfrage. Ist die Partei farbig unterlegt, so ist sie ausgewählt.

3. Koalitionen testen: Nun können Sie Parteien anklicken und sehen, ob sie zusammen eine Mehrheit erreichen. Die Mehrheit ist ab 91 Sitzen erreicht und in diesem Koalitionsrechner durch den Strich in der Mitte des Halbkreises angezeigt. Mit dem X rechts am Parteiennamen können Sie die Partei wieder entfernen.

Ein Beispiel: Klicken Sie CDU/CSU, Grüne und FDP an, sodass die Namen farbig unterlegt sind. Die Parteien erreichen laut INSA-Umfrage vom 12. Mai zusammen 111 Sitze, könnten also eine regierungsfähige Koalition bilden.

Mehr: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst im Interview: „Das Bild verfestigt sich: Wir liegen vorne“