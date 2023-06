Datenschutz Fehlende Rechtssicherheit: Deutsche Wirtschaft mahnt zur Eile bei neuem EU-US-Datenabkommen

Nach dem Rekordbußgeld gegen Meta steigt auch für deutsche Unternehmen das Risiko von hohen Strafzahlungen. Das ruft mehrere Spitzenverbände auf den Plan.

Die irische Datenschutzaufsicht hat gegen das US-Unternehmen ein Rekordbußgeld verhängt. (Foto: dpa) Facebook-Mutterkonzern Meta

Berlin Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft haben vor Verzögerungen bei dem angestrebten neuen Rechtsrahmen zur Übermittlung der Daten von Europäern in die USA gewarnt. Hintergrund ist die Sorge, dass sich viele betroffene deutsche Unternehmen einem akuten Bußgeldrisiko ausgesetzt sehen, wenn sie weiter ohne Rechtsgrundlage Daten auf Servern in den USA verarbeiten.

Datenschützer sehen in dieser Hinsicht das jüngste Rekordbußgeld gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta wegen Verstößen gegen den Datenschutz als Präzedenzfall, der auf alle Unternehmen übertragbar ist. Iris Plöger, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), sieht die Wirtschaft in einem Dilemma. „Ohne Datentransfers sind Cloud-Lösungen und Software, wie beispielsweise Videokonferenzsysteme, von US-Anbietern in der Regel nicht nutzbar“, sagte sie dem Handelsblatt.

Unternehmen müssten deshalb derzeit „aufwendige, individuelle Vorprüfungen“ durchführen und zusätzliche Schutzmaßnahmen ergreifen. Es bestehe aber immer das Risiko eines Verstoßes gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), weil unklar sei, was für diese Schutzmaßnahmen im Einzelfall gelte.