Datenschutz Wie Meta drohen auch deutschen Firmen hohe EU-Strafen

Eine Geldbuße wegen Datenschutzverstößen kann jede Firma treffen, die Daten in die USA schickt. Experten erklären, welche Folgen die Strafe gegen Meta hat.

Firmen müssen ihre Daten stärker verschlüsseln. (Foto: dpa) Rechenzentrum

Brüssel Die EU-Rekordstrafe gegen den Facebook-Konzern Meta versetzt die deutsche Wirtschaft in Unruhe. Die Entscheidung sei „ein Weckruf auch für deutsche Unternehmen“, sagt Rebekka Weiß, Leiterin Vertrauen und Sicherheit beim Digitalverband Bitkom. „Sie sollten schnell prüfen, ob ihre Datenschutzmaßnahmen ausreichen.“

Die irische Datenschutzbehörde IPC hatte am Montag entschieden, dass das soziale Netzwerk Facebook die persönlichen Informationen von EU-Bürgern nicht ausreichend vor dem Zugriff amerikanischer Geheimdienste geschützt hat. Deshalb soll der Meta-Konzern nun eine Geldbuße von 1,2 Milliarden Euro zahlen. Das Unternehmen will in Berufung gehen.

Wie betrifft die Entscheidung gegen Meta deutsche Firmen?

Die Entscheidung ist brisant, weil sie einen Präzedenzfall schafft. „Jede Firma, die Daten in die USA schickt, ist in der gleichen Lage wie Meta“, sagt Michael Kamps von der Berliner Anwaltskanzlei CMS.